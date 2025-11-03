¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡ÅÏÊÕÅí¤ò·âÇË¤·¥ï¡¼¥ë¥É¡õSTRONG½÷»Ò²¦ºÂËÉ±Ò¡¡1¡¦4¥É¡¼¥à¤ÇIWGP½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¤È£²´§Àï
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢ÅÏÊÕÅí¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î£²´§Àï¡Ê£³Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤òÀ©¤·Î¾²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£·Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Á£Ú£Í¤«¤é£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£º£²Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤òÀ©¤·¤¿Æ±¤¸¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅÏÊÕ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´üÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô¤¬°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤¤°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï£±£µÊ¬²á¤®¡£¾åÃ«¤¬ÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤òßÚÎö¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ö¤ó²¥¤ê£Â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤ì¤ÇºÆ¤ÓÎ¾¼Ô¤ÎÀª¤¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤ÈÅÏÊÕ¤¬¥Æ¥¡¼¥é¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾åÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤ÈÙÝÇË¤ê¤Î¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï¾åÃ«¤¬Àû²ó¼°¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾åÃ«¤Ï¡ÖÅí¡Ä¥¢¥ó¥¿ËÜÅö¶¯¤¤¤ï¡£Åí¤ÈºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆºÇ¹â¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤È¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÅÏÊÕ¤«¤é¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤è¡£¤Ç¤â²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡Ä¡£¤¢¡¼¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·è¤á¤¿¤è¡£»ä¤Ï¤ªÁ°¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤¼¤Ã¤Æ¤¨Äü¤á¤Í¤¨¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Æ¤á¤¨¤ÎÇØÃæ¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡£ÂÔ¤Ã¤È¤±¥¯¥½ÌîÏº¤¬¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¾åÃ«¤¬¡Ö¼¡¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ä¡×¤ÈÈ¯¤¹¤ë¤È£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¤È°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬ÆÍÁ³¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¼ëÎ¤¤«¤éÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢°ÂÇ¼¤«¤é£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾åÃ«¤Ï¡Öº»ÌïÍÍ¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ê¡¼¡ª¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤º¤Ï¼ëÎ¤¡£¼ëÎ¤¤È¤Ê¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¿·ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤È£É£×£Ç£Ð¤Î¥Ù¥ë¥È¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¤ä¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼ëÎ¤¤È¤Î£²´§Àï¤ò¾µÂú¡£¤½¤·¤Æ°ÂÇ¼¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¥µ¥ª¥ê¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡Á´Á³Â¸ºß´¶¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡ÃæÌî¤¿¤à¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ëº£¤Î¤ªÁ°¤ËÁ´Á³Ì¥ÎÏ´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ÂÇ¼¤«¤é¡ÖÌÛ¤ì¤è¡£»ä¤Ï³Ð¸ç·è¤á¤¿¡£°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬¾åÃ«º»Ìï¤òÅÝ¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÃæÌî¤¿¤à¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤òÅÝ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï»¨µû¤Î¤ªÁ°¤À¡£¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥ºÌÜ¾ã¤ê¤À¤·¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡££±£²·î£²£¹Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£ÃÑ¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¡×¤È°ÂÇ¼¤È¤Î²¦ºÂÀï¤ò¼õÂú¡£
¡¡£²¿Í¤È¤Î²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÃ«¤Ï¡Ö¤·¤â¤Ù¤¿¤Á¤è¡¼¡ª¡¡¤³¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤â¤³¤Î»ç¤ÎÉå¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤âÇ¯Ëö¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤Î¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº»ÌïÍÍ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¹ë¸ì¤·¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£