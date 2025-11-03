¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û¿ÛË¬Ëâ ÃæÅè¾¡É§¤Ë´°¾¡¸å¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î°®¼ê¡ª¡¡¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤Ë¤Ï¥¯¥®¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°Íý¤·¤í¡×
¡¡¸¤±î¤Î£²¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô£³Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¨¤¤¤ëàË½Áö¼ÒÄ¹á¤³¤È¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤Ë´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤ËÃæÅè¤ÎÁ´ÆüËÜ»²Àï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ø±ï¤ò»ý¤Ä£²¿Í¡£¤³¤ÎÆü·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢³«»ÏÁá¡¹¡¢´éÌÌ¤ò½³¤ê¹ç¤¦¤Ê¤ÉÅ¨°Õ¤à¤½Ð¤·¤Ç¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£½øÈ×¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÅè¤À¡£¿ÛË¬Ëâ¤ÎµðÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëº¸µÓ¤Ë¹¶·â¤Î¾È½à¤òÄê¤á¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ä¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë´Æ¹ö¸Ç¤á¤ÈÂ³¤±¤ÆÌåÀä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿ÛË¬Ëâ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ìó£±£°Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¥é¥ê¥¢¡¼¥È£´Ï¢È¯¤òÍº¤¿¤±¤Ó¤È¤È¤â¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£ÃæÅè¤ÎÈ¿·â¤â¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤¹¤È¡¢½³¤êÂ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤óÅê¤²¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëÃæÅè¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾ù¤é¤º¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃæÅè¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤òÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¡¢´äÀÐÍî¤È¤·¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤É¤á¤Î´äÀÐÍî¤È¤·¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿ÛË¬Ëâ¤ÏÃæÅè¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¡£°ìÅÙ¤ÏÃæÅè¤Ë¶»ÈÄ¤ò²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ÛË¬Ëâ¤Ï¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È·ãÆ®¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃæÅè¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¡£¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²¿¤ä¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¡£ÃæÅè¾¡É§¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¡¢Æ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¾®¤µ¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯°ìÈ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¾®¤µ¤¤¤±¤É½Å¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ê·ò²ð¡Ë¤µ¤ó¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¤Ê¡¢²¶¤Ë¤Ï¡£Æ®º²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î¤â¤é¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡×¤ÈÃæÅè¤Î»Õ¾¢¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃæÅè¤¬·Ç¤²¤ëà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ò¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Æ¥á¥¨¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡£µÒ¤¬¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ø²¿¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Æ¥á¥¨¤¬·è¤á¤í¤è¡¢¤â¤¦¡£²¶¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶Ê¤²¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£´è¸Ç¤Ê¤ó¤À¤í¡£¤¢¤È¥Æ¥á¥¨¤Ç¥Æ¥á¥¨¤Î¥±¥Ä¤ò¿¡¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢Æ®º²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃæÅè¾¡É§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·´¶¤¸¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Î°®¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤â°®¼ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤µ¡£¤¢¤Î°®¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¡£¤½¤ì¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢£²£°£°£´Ç¯Æ±´ü¤È¤·¤Æ¡¢Æ°¤¯¤Ê¤éº£¤·¤«¤Í¤¨¤¾¤È¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡£
¡¡ÃæÅè¤«¤é¤Ï¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤â´õË¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤Í¡¢¤¤¤Ä¤âÁá¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÁ°¡¢°ì¤Ä¤Î°®¼ê¤Ç¡Ø¤è¤·¤ä¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤è¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Ç¤ªÁ°¤³¤Î»´¾õ¤À¤í¡¢¤ªÁ°¡£¤Þ¤º¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°Íý¤·¤í¤è¡£¡Ê¹õËë¡©¤Î¡Ë¥í¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÅè¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤µ¤¹¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÎÃË¤À¤è¡£²áµî¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£º£Æü¤Ï¡¢¿ÛË¬Ëâ¤È¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬²¶¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¡££±¤Ä¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÉé¤±¤Æ¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸£²£°£°£´Ç¯¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿²¶¤¿¤Á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥¨¥Ü½÷¤«¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ªÁ°¤âÆ°¤±¤ë¤À¤í¡£²¶¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£