これ優勝ーーーーッッ！！！【カルディ】マニア大絶賛♡「新作おやつ」をチェック

【カルディ】ではさつまいも & 栗が味わえる「新作おやつ」が勢ぞろい。秋の味覚を楽しみながら、自宅でゆったりとカフェタイムを過ごしてみるのもいいかも。ひとりでも食べ切りやすいおやつも、みんなでシェアできるおやつもラインナップ。マニアも絶賛したおやつを、ぜひ店頭で探してみて。

柔らかな口当たりに癒されそうな「いのち 栗」

「いのち」シリーズから登場した、秋にぴったりな栗味。@monmon.121さんによれば「カスタードにも刻み栗が入ってる」とのことで、「栗ペースト」と共に栗の食感も楽しめそうです。「しっとり美味しい」と絶賛しており、柔らかな口当たりにも癒されそう。

シェアして食べたいおやつに「大学いも蜜かりんとう」

@monmon.121さんが「ついつい手が止まらなくなる」とお気に入りのこちらは、さつまいも味のかりんとう。パクッと一口で食べられそうなサイズ感で、みんなでシェアできるのも魅力的です。「甘さは意外と控えめで素材の味を感じられる」のだとか。

ご褒美に良さそうな「ケーク・オ・マロン」

頑張った自分へのご褒美に良さそうな、栗味のケーキ。@monmon.121さんいわく「きめ細かい生地には栗の粒々が感じられる」という本格派で、優しい栗の風味が堪能できそうです。生地はふっくらと厚めに仕上がっており、食べ応えが欲しいおやつにもぴったり。「しっとり美味しい～」と絶賛している一品をぜひお見逃しなく。

和スイーツ系を食べたい時に「おいも大福」

「これ優勝」「ちゃんと大学いもの味がする」と@monmon.121さんが大絶賛したこちらの大福。さつまいも餡を包んだ一品は「お醤油と黒ごまを練り込んだおもち」が使われた贅沢仕立て。ごまの香ばしさと、さつまいものホクホク感が同時に味わえて、お腹も心も満たしてくれそうです。緑茶やほうじ茶と共に食べれば、心がほっと和むかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino