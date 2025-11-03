ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板した山本由伸投手がMVPに。ドジャースを追い続けた女性レポーター、キルステン・ワトソンさんは、ポストシーズン中に生まれた“名言”に改めて衝撃を受けていた。

山本は6回96球を投げ5安打1失点、6奪三振で勝利投手になった10月31日（日本時間11月1日）の同カードから“中0日”で異例のマウンドへ。9回途中から登板し、サヨナラのピンチを切り抜けると、最後まで相手に得点を許さず2回2/3を1安打無失点。胴上げ投手になった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるワトソンさんは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦前に行われた会見で発した「何としても負けるわけにはいかない」に改めて脚光。自身のXを更新し、「LOSING isn’t an OPTION（負けは選択肢に入っていない）」と意訳された言葉通り、会心の勝利を重ねた事実に驚いていた。

「ヤマモトが『敗戦という選択肢はない』と言った後、史上最高レベルのワールドシリーズでの投球を見せたことに、いまだに興奮が冷めないわ。実際、敗戦は選択肢になかった。ただただ驚くばかり」

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）