ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¢ª²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ø1Ç¯¡Ù¤¬·Ð²á¤·¤¿¤é¡Ä´¶Æ°¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤¬22ËüÉ½¼¨¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤µÁý¤·Áý¤·¤À¡×
ÊÝ¸î¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸îÅö»þ¤Î»Ñ¤È1Ç¯¸å¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Åê¹Æ¤¬X¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ª·ò¤ä¤«¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç22Ëü8000²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö°ìÇ¯¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö°¦¤µ¤ÏÁý¤·Áý¤·♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î·»ËåÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡§ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¢ª²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ø1Ç¯¡Ù¤¬·Ð²á¤·¤¿¤é¡Ä¡Û
ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÊìÇ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Ä¤¿¤± (@matsutake_cat) ¡×¤Ç¤Ï¡¢7É¤¤ÎÇ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æø¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯Á°¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÍ§¿Í¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¶á½ê¤ÎÌîÎÉÇ¤¬»ÒÇ¤ò»º¤ó¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ÇÊìÇ¡¦¤¹¤¤ä¤¤Á¤ã¤ó¤È3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊìÇ¤Î¤¹¤¤ä¤¤Á¤ã¤ó¤ËÇ¥¨¥¤¥ºÍÛÀ¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£·ë¶É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤È¤·¤Æ4É¤Á´°÷¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÃç´ÖÆþ¤ê¡ª
1Ç¯¸å¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡Ä
¤½¤Î¸å¡¢Àè½»Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤¿¤Á¡£3É¤¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Í¤®¤È¤í¡×¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Æü¤ËÆü¤Ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦3É¤¤Î»ÒÇ¥º¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªËèÆü¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÆø¤ä¤«¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤Ï¡Ä¡Ä
¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ç¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡ª¤¯¤ê¤¯¤ê¤ÎÆ·¤äÃã¥È¥éÌÏÍÍ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÇ¤µ¤ó¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸îÅö»þ¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤ÎÈæ³ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢X¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¡ª
Åê¹Æ¤Ï22Ëü8000²ó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö°ìÇ¯¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö°¦¤µ¤ÏÁý¤·Áý¤·♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î·»ËåÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Ä¤¿¤±¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿3É¤¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤ÈÊìÇ¡¦¤¹¤¤ä¤¤Á¤ã¤ó¤Î¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Í¤®¤È¤í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Ä¤¿¤± (@matsutake_cat) ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£