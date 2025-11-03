ÊÝ¸î¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ­¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸îÅö»þ¤Î»Ñ¤È1Ç¯¸å¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Åê¹Æ¤¬X¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ª·ò¤ä¤«¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢µ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç22Ëü8000²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö°ìÇ¯¤ÇÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö°¦¤µ¤ÏÁý¤·Áý¤·♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î·»ËåÇ­¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

¡Ú¼Ì¿¿¡§ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ­¢ª²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ø1Ç¯¡Ù¤¬·Ð²á¤·¤¿¤é¡Ä¡Û

ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÊìÇ­¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÇ­¤¿¤Á

X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Ä¤¿¤± (@matsutake_cat) ¡×¤Ç¤Ï¡¢7É¤¤ÎÇ­¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æø¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1Ç¯Á°¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÍ§¿Í¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¶á½ê¤ÎÌîÎÉÇ­¤¬»ÒÇ­¤ò»º¤ó¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ÇÊìÇ­¡¦¤¹¤­¤ä¤­¤Á¤ã¤ó¤È3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ­¤¿¤Á¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢ÊìÇ­¤Î¤¹¤­¤ä¤­¤Á¤ã¤ó¤ËÇ­¥¨¥¤¥ºÍÛÀ­¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»ÒÇ­¤¿¤Á¤ÎÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£·ë¶É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤È¤·¤Æ4É¤Á´°÷¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÃç´ÖÆþ¤ê¡ª

1Ç¯¸å¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡Ä

¤½¤Î¸å¡¢Àè½»Ç­¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ­¤¿¤Á¡£3É¤¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Í¤®¤È¤í¡×¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

Æü¤ËÆü¤Ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦3É¤¤Î»ÒÇ­¥º¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªËèÆü¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÆø¤ä¤«¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ª

¤³¤¦¤·¤Æ¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿»ÒÇ­¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤Ï¡Ä¡Ä

¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ç­¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡ª¤¯¤ê¤¯¤ê¤ÎÆ·¤äÃã¥È¥éÌÏÍÍ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÇ­¤µ¤ó¤Ø¤ÈÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö

¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ­¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸îÅö»þ¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤ÎÈæ³ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢X¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¡ª

Åê¹Æ¤Ï22Ëü8000²ó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö°ìÇ¯¤ÇÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö°¦¤µ¤ÏÁý¤·Áý¤·♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î·»ËåÇ­¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Ä¤¿¤±¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿3É¤¤Î»ÒÇ­¤¿¤Á¤ÈÊìÇ­¡¦¤¹¤­¤ä¤­¤Á¤ã¤ó¤Î¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¤Í¤®¤È¤í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤­À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

