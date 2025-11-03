NHK Eテレ「高校講座 地学基礎」MCも務める女優・入来茉里（35）が、10月28日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。同誌1年半ぶりの登場となった9月30日発売号に続いて、2カ月連続で圧倒的な美スタイルを輝かせた。



【写真】はだけた部屋着の中に圧倒的なスタイル！ 35歳、最後かもしれない入来茉里の“オトナ”開放

プールサイドのコテージで、無邪気な笑顔やアンニュイな横顔など幅広い表現力に裏打ちされたグラビアを披露。今年35歳を迎え、オトナの麗しさがいっそう光る姿を見せつけた。



また、FLASHデジタル写真集「Be Yourself」「Be Selfish」も発売中。表紙ではそれぞれ部屋着にランジェリー姿でくつろぐカット、白いビキニでプールを楽しむカットが採用されている。



自身のインスタグラムでは、10月28日の投稿でランジェリー姿のオフショットを公開。撮影を振り返って「実は今回、ラストグラビアのつもりで挑みました」と告白した。来年2月で36歳を迎え「すっかり大人になりましたが カメラの前に立つと 時折あどけなさが垣間見えたりして 仕事と向き合う素の自分が そのまま写真集に残せた気がします」と実感をつづった。



今回の写真集には「好きな写真がいっぱいある」とアピールし、今後のグラビア活動は「感想をたくさん聞けたらまた頑張れ…るかもしれないし 本当にラストになるかもしれないですけど」と含みをもたせた。



同号は元HKT48で女優・タレントの田中美久が表紙を飾った。そのほか、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、いくみ、未白ちあ、山田かななども登場している。



（よろず～ニュース編集部）