BMSG所属8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11月26日に4th Single「Only You」を発売する。それに伴い、表題曲「Only You」が11月3日に先行配信された。また「Only You」のMusic VideoがMAZZEL Official YouTube Channelで公開された。

同楽曲は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラードとなっており、メンバーのNAOYAがW主演を務める日本テレビ10月期ドラマ「セラピーゲーム」のエンディングテーマに起用されている。

先日ドラマ初回放送で楽曲が初OAされ、また、MVのTeaserが公開、そしてメンバーKAIRYUがパーソナリティーを務めるレギュラーラジオ番組で初OAされると、早くもSNSでは「まじでやばいほんとにいい曲すぎる」「良すぎて泣ける、目も耳も幸せでなんて贅沢なメンバーなんだ！」「早くフルコーラス聴きたい！」「MV公開が待ち遠しい」「KAIRYU、こりゃ泣くで」などなど、感動と期待に溢れたコメントで盛り上がりを見せている。

その「Only You」のMusic VideoがMAZZEL Official YouTube Channelで公開。

Music Videoではメンバー8人の感情のこもった演技とダンスで儚くも美しい楽曲のもつ世界観を表現。その世界観を最大限に表現するため、振付にはNOPPO(s**t kingz)を起用。恋愛という共通のテーマに対して、8者8様の表現で向き合う姿はバラバラの個性・価値観をもつMAZZELならではのラブソング表現の形となっている。また、ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもあることから、NAOYAとW主演を務める冨田侑暉(龍宮城)も出演。ドラマの世界観とMAZZELの世界観との交わりを楽しめる内容になっている。