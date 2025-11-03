３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、米大リーグのドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇を達成、シリーズ３勝を挙げた山本由伸投手がワールドシリーズＭＶＰに輝いたことを特集。コメンテーターで元大リーガー（０７年レッドソックスでワールドチャンピオン）の岡島秀樹氏が出演した。

番組では、山本が「ヤマ」「ヨシ」など選手によって違うニックネームで呼ばれていることに触れ、キャスターの同局・井上貴博アナウンサーが「ニックネームって、メジャーリーグではどういう風につけられるんですか」と岡島氏に質問。岡島氏は「ファンの人やチームメイトが…」と様々なパターンがあるとし「（山本の場合）ヤマよりヨシがいいかなと思いますよね」と話した。

その理由について「キャラクターで『ヨッシー』っていうのがいるんですよ、ファンの人が『ヨシ』『ヨッシー』って言ってくれたらいいのにな」と説明。

任天堂のマリオシリーズに登場するキャラクターに「ヨッシー」がいることを挙げ、「世界共通（のキャラクター）なので。三振取ったら『ヨッシー』って、ダジャレみたいですけど」と、山本のニックネームを提案した。