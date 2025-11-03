ÃæÅÄæÆ»á¡¡¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÂçºå¶Í°þÆþ³Ø¤â¡Ö¤¨¤Ã¡©¥Ð¥±¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÇ¼Ô¤ª¤ë¡×¤È¾×·â¼õ¤±¤¿ÀèÇÚ¤È¤Ï¡¡
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¡Ú¿ùÃ«·ý»Î ¸ø¼°¡Û¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ë¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Èµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÃæÅÄ»á¡£1³ØÇ¯²¼¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅìµþ¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤Ï¹ì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¹Åç¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ð¥±¥â¥Î¤¬¤¤¤ë¤¾¡É¤È¡£Åê¤²¤Æ¤Ï140¥¥í¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤é140¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³ØÀ¸¤Ö¤ê¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡6¡¢70¹»¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤¿À¾Ã«´ÆÆÄ¤ÎÂçºå¶Í°þ¡£ÃæÅÄ»á¼«¿È¤Ï¡ÖÂçºå¶Í°þ¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤ó¤·¡¢¹Ô¤¯µ¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ë¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍý»öÄ¹¤ÈÀ¾Ã«¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢·èÄê»ö¹à¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÍ½È÷ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñÅª¶¯¹ë¹»¤À¤Ã¤¿Âçºå¶Í°þ¡£¡ÖÂçºå¤«¤¢¡¢¤À¤ë¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ³Ø¤·¤¿ÃæÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Õ¤¿³«¤±¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍÌ¾¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë2³ØÇ¯¾å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµð¿Í¡¢ÃæÆü¤«¤é¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦ÄÔÆâ¿ò¿¡¢¼çË¤¡¦Ê¿ÅÄÎÉ²ð¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿ùÃ«»á¤«¤é¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤°È´¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÏÅê¼êÌÜÀþ¤Ç¡ÖÄÔÆâ¤µ¤ó¤Ïµå¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤¹¤°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥³¥Ð¥³¾ì³°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ç¤â¡£¾×·â¤òÀ¨¤¯¼õ¤±¤Æ¡£¤¨¤Ã¡©¥Ð¥±¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÇ¼Ô¤ª¤ë¤Ã¤Æ¡£ÁÇ¼ê¤Ç¤Ö¤ó¤Ö¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÃæÅÄ»á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤¿Ê¿ÅÄ»á¤È¡¢¤Î¤Á¤ËºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´ñ±ï¤À¡£