椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（66）が3日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、高市早苗首相（64）誕生に率直な思いを明かした。

21日の首相指名選挙で第104代首相に指名された高市氏は、日本憲政史上初の女性首相として歴史の1ページを記した。さっそく日米首脳会談などハードな外交スケジュールをこなし、4日からは所信表明演説に対する各党からの代表質問に臨む。

女性首相の誕生について、安藤氏は「最初から言ってたんですけど、女性が総理大臣という国のトップリーダーになったという外形的事実は、後に続く人たち、それを見ている、特に若い世代に違う風景を見せたということは、とても意味があることだと一貫して評価しています」と歓迎した。

一方で、今後問われるのは国のリーダーとして向かうべき方向だという。「高市さんが今後、どっち側に向かって進んで行くのか、どういうふうに国を引っ張って行くのかは、これから私たちが注意深く見ていくこと」。そう指摘した上で、「女性リーダーが誕生した、トップリーダーが誕生したということについては率直に評価したい」とあらためて述べた。