AmBitious¡¢ÂçºåÃæ¿´ÃÏ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¡ÅöÆü¤Ë»²²ÃÈ¯É½¡¡±ºÎ¦ÅÍ¤Ï¸æÆ²¶Ú¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÎÞ¤â¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦AmBitious¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡Ù³«±ã¼°¡ÊÅÀÅô¼°¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ë»²²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»³Ãæ°ìµ± ¡õ±Ê²¬Ï¡²¦¡õ¿¿µÝÌÒÇ·
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤¬µ±¤¯¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢ÃæÇ·Åç¤òºÌ¤ë¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÜÆâ³Æ½ê¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡AmBitious¤¬³«±ã¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ó½Ð¤ó¤Î!?¡×¡Ö¥¢¥ó¥ÓÀ¨¤¤¤ä¤ó!?!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¿µÝÌÒÇ·¡¢²¬Í¤Íù¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¢°æ¾å°ìÂÀ¡¢±ºÎ¦ÅÍ¡¢ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡¢»³Ãæ°ìµ±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ä¤·¤Î¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿À¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÅÀÅôÁ°¤Ë¤ÏÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤È¤â¤Ë·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤â·«¤ê¹¤²¤¿¡£¸æÆ²¶Ú¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±º¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÎÞ¤âÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
