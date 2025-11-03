『ちょっとだけエスパー』現場で大合唱…北村匠海の28歳誕生日 大泉洋が特製ケーキで祝う
俳優・大泉洋らが、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の撮影現場で、北村匠海のバースデーを祝福した。
【場面写真】『ちょっとだけエスパー』第3話から新キャラクターが登場！
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
11月3日は、主人公・文太（大泉）らに接近する謎の大学生・市松を演じる北村の28歳の誕生日とあって、撮影中のロケ現場で、文太役の大泉、レンチン系エスパー・円寂役の高畑淳子、アニマルお願い系エスパー・半蔵役の宇野祥平が祝った。
スタッフの「北村匠海さん、28歳のお誕生日です！」という掛け声をきっかけ
に、ハッピーバースデーの大合唱。憧れの存在でもある大泉から特製バースデーケーキを贈られた北村は喜びの表情で「28歳は謙虚に頑張ります！」と語った。
フィッシングベストのプレゼントもあり、最近釣り道具を集めているという北村は、大喜びしていた。
あす4日放送の第3話は、文太らが「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッションに挑む。
