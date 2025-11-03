昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」が３日、都内で行われた「ＳＨＯＷ−ＷＡ カレンダーブック ２０２６」（集英社）の発売記念イベントを開催した。

秋元康プロデュースの平均年齢３６・７歳で６人組で初のカレンダーは北海道の大自然をバックに撮影。チーム最年長の寺田真二郎（４２）は「いろんな四季を表現できるカレンダーになっています。６人で温泉に入ったシーンもありますし、セクシーシーンもあります」とＰＲ。山本佳志（３７）は「裸にベストを着ているシーンはなかなかないので。注目してほしいです」と訴えた。

メンバーの中でも筋肉自慢という井筒雄太（３４）は「自分は全身オイルを塗って艶を出したカットがある。注目していただけたら」とアピールし、ワイナリーでソロ撮影したという青山隼（３７）は「昭和風に前髪垂らして、ワインを持ってたそがれています。衣装もエロチックで違った一面を見られます」と力を込めた。

念願のカレンダー発売を機に来年の目標について向山毅（３７）は「１年間（書き込める）カレンダーになっているので、来年は『ＳＨＯＷ−ＷＡ』の予定で埋められる１年にしたい」と決意。塩田将己（３３）は「自分は大きな目標なんですけど、今年は『ＳＨＯＷ−ＷＡ』での日本武道館ワンマンライブをやりたい。大きな夢をかなえたい」と抱負を語った。