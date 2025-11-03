TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃæÀî°ÂÆà¡Û­àNew look¡ú­á¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤òÈäÏª



ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æº¢¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¥È¥éÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤âÂç¤­¤Ê¥È¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

 



¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¡ôLevis¡×¤Î¥¿¥°¤ò¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ëµ­ºÜ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ÈLevis¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¡Ö1Æü¤ë¤ó¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£

 



ºÇ¸å¤ËÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¡ÖNew look¡ú¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û