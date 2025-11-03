プレミアリーグ第10節、エティハド・スタジアムで行われたマンチェスター・シティ対ボーンマスの一戦は、3-1でホームチームの勝利で決着した。



この試合でもシティのエースであるアーリング・ハーランドは大活躍だった。



17分、自陣から繋いで10番ラヤン・チェルキがヘディングでスルーパス。ハーランドが相手のディフェンスラインの裏に抜け出し、ボーンマスの守護神ジョルジェ・ペトロヴィッチとの1対1を制した。





そして33分、再びハーランドにゴール。先制点を想起させるチェルキのラストパスに抜け出し、ハーランドがGKをかわしてシュートを流し込んだ。その後ニコ・オライリーが今季初得点を挙げ、3得点快勝でシティが勝ち点3を得ている。ハーランドの2ゴールは前がかりになったボーンマスの裏を突く攻撃となっており、どちらもパスの出し手は今季プレミア初先発のチェルキだったチェルキは今夏リヨンからやってきたプレイヤーで、背番号はジャック・グリーリッシュがつけていた10番。ウルブズ戦でゴールを記録し、その後は怪我で離脱していたが、復帰して徐々に出場機会を増やしている。チェルキはここまで途中出場がメインとなっており、リーグ戦、CL、カップ戦合わせて未だ257分しかプレイしていないが、すでに2ゴール3アシスト、計5得点に関与している。今季のシティはハーランドに得点の多くを依存しており、ゴールにかかわれる選手は貴重だ。チェルキはリヨン時代にもコンスタントに数字を残しており、今後のパフォーマンスに注目したい。