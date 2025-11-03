11月17日19時からより放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、出演アーティスト第1弾および歌唱曲が発表された。

今回発表されたのは、KiiiKiii、King & Prince、NiziU、乃木坂46、緑黄色社会の5組。King & Princeは、映画をコンセプトにした最新アルバム『STARRING』のリード曲「Theater」を、緑黄色社会はドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日）主題歌「My Answer」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。

また、乃木坂46は今年2月にお披露目となった6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターを務める「ビリヤニ」、NiziUはSNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いた新曲「♡Emotion」をそれぞれフルサイズでパフォーマンス。番組初登場となるKiiiKiiiは、デビュー曲「I DO ME」をフルサイズで披露する。

