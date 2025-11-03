女子プロレスのスターダムは3日、大田区総合体育館で「STARDOM CRIMSOM NIGHTER2025」を行った。ハイスピード選手権王者の星来芽依は挑戦者の葉月を破り9度目の防衛に成功した。

15分1本勝負と両者が素早い攻撃で3カウントを狙う。10分すぎにはお互いが大技を繰り出し、めまぐるしく3カウントを取りに行くがなかなか決まらない。10分58秒、王者がチェックメイトで3カウントを奪い、9度目の防衛に成功した。

ベルトを守った星来は「葉月さん試合を受けてくれてありがとうございました。芽依このベルトを持ってからいろんなことに挑戦してきたけど、失敗してけど、またここからハイスピードの歴史を変えられるよう努力します。自分のペースでこのベルトの価値を上げるのでついてきてください」とより高みを目指す覚悟を示す。バックステージでは「葉月狩り成功しました。自分はスターダムに来てから葉月さんが面倒みてくれたし感謝しないといけなかった。葉月さんの壁を越えられたのかな。挑戦して失敗することもありましたが自信になりました」と笑顔。そこに水森由菜が登場し挑戦を表明した。これに星来は快諾していた。

敗れた葉月は「あなたは天才だよ。強いよ。あなたの気持ちを大事にしなよ。うちはもっともっと芽依と戦いたい」と自らの持つCMLLのベルトを懸けて戦うことを表明。バックステージでは「悔しい。3冠のベルトを巻きたかった。次はCMLLのベルトを懸けて戦いたい。2冠チャンピオンでいます」と防衛を誓った。