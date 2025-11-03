女子プロレスのスターダムは3日、大田区総合体育館で「STARDOM CRIMSON NIGHTMARE2025」を行った。メインでワールド・オブ・スターダム、STRONG女子の2冠王者の上谷沙弥が5★STAR GP2025覇者の渡辺桃を下し、2冠を防衛した。

試合後、12月19日の両国大会でワールド・オブ・スターダムを懸け、安納サオリの挑戦を受け、来年1・4新日本東京ドーム大会でIWGP女子王者の朱里とSTRONG女子を懸けて対戦することが決まった。

まさに意地の張り合いの一戦。一歩も引かない。20分すぎには渡辺がテキーラサンライズ、ピーチサンライズと畳みかけるが、上谷がカウント2ではね返す。再度、ピーチサンライズを狙うも、上谷がこらえて、掟破りの逆ピーチサンライズを見せ、渡辺が返すと21分31秒、旋回式スタークラッシャーからの片エビ固めでベルトを守った。

ベルトを手にマイクを握った上谷は「桃、あんたはホントに強いわ。桃とは最高峰のベルトを懸けて最高の試合ができて良かった。ありがとう」と手を出し、渡辺と握手。これに渡辺は「最高の試合だけど、悔しくて仕方ない。私はお前からベルトを獲るまで諦めない。絶対強くなったてめえの背中見てないからな」と捨てセリフを残して控室へ消えた。

リングに残った沙弥さまにIWGP女子のベルトを持つ朱里が登場。「上谷沙弥が1・4東京ドームに出るなら相手はIWGP女子王者の私でしょう」と対戦を表明したところに、安納サオリが姿を見せる。リングに上がった安納は「12月19日両国で赤いベルト（ワールド・オブ・スターダム）に挑戦するのは私しかないだろ」とこちらも挑戦表明。2人に沙弥さまは承諾して対戦が決定。

バックステージで沙弥さまは「1・4東京ドームのIWGPとSTRONGのベルトのベルトを懸けて朱里となら、あの強さを誇る朱里となら女子プロレスを象徴できるような最高の試合が2冠を懸けて東京ドームという大舞台でできるんじゃないか。そして、安納サオリ、お前よ、のこのこ後ろか来たけどよ。あいつさ全く存在感ないよな。息してんの？全然、いたさおり？ホント思うんだけど、あいつフリーのときの方が全然、存在感あったよね。中野たむがいなくなったのに全然遠慮してんのか。全然わかんないなんだかど。12月19日、恥かかないように気をつけろよ」と吐き捨てていた。