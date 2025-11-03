女子プロレスのスターダムは3日、大田区総合体育館で「STARDOM CRIMSON NIGHTMARE2025」を行った。セミのワンダー・オブ・スターダム選手権は挑戦者の小波が王者のスターライト・キッドに21分15秒、レフェリーストップで勝利し、新王者に輝いた。

Sキッドは右膝、小波は左腕と相手を集中攻撃。10分すぎには小波が裸絞めで締め上げれば、Sキッドもストレッチマフラー固めでやり返す。21分15秒、ファイナルランサーで小波が締め上げると思わずレフェリーが止めた。

新王者の小波は「白い王者になったぞ。ここまですげー遠かった。いろんなヤツに先を越されて、プロレスで報われる日が来るなんて思わなかった。私は恋い焦がれた白いベルトの新王者になって大田区のリングに立っている。スターライト・キッド、お前はいいライバルだったよ。だけど、お前のその執念も執着もここで終わりだ。お前らこれから私がつくる世界を楽しみに待っとけよ。これからもずっとがむしゃらに突き進んでいく。スターダム・ジ・エンド」とリングでベルトを手に涙ながらにマイクアピールした。

バックステージでは「やっとつかんだよ。恋い焦がれた10年間、ずっとこのベルトがまぶしかった。やっと自分の手元にきたよ。HATEにこんだけベルトが来て、スターダムのベビー（フェイス）のやつは焦ってないのかよ。このままじゃ全部のベルトがHATEのところにくるぞ。これを見てスターダムを変えたいと思ったやつ名乗り出てこいよ。いつでも受けて立つぞ」と全選手へ宣戦布告していた。