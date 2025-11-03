CDTV17日放送『CDTVライブ！ライブ！』第1弾出演アーティスト＆楽曲発表 King ＆ Princeはアルバムリード曲をフルサイズ披露【一覧あり】
17日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜後8：55）の第1弾出演アーティストと歌唱楽曲が3日、発表された。
【写真】美しい…目を合わせて笑顔を見せるNiziU・RIKU&MIIHI
King ＆ Princeは映画をコンセプトにした最新アルバム『STARRING』のリード曲になっている最新曲「Theater」、緑黄色社会は、自らの選択を“答え”として生きていく人間の性を描いた話題のドラマ主題歌「My Answer」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
乃木坂46は今年2月にお披露目となった6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターを務める「ビリヤニ」、NiziUはSNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いた新曲「▽Emotion（※▽＝ハート）」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。
2月にデビューした5人組ガールズグループ・KiiiKiii（キキ）は、同番組初登場となる。堂々とした魅力が詰まったデビュー曲「I DO ME」をフルサイズで届ける。
【17日放送『CDTVライブ！ライブ！』】
KiiiKiii「I DO ME」
King & Prince「Theater」
NiziU「▽Emotion」
乃木坂46「ビリヤニ」
緑黄色社会「My Answer」
