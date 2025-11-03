【夢のよう】まさかの“1袋1円”→実家の親が見つけた特売品がスゴすぎ！【ママリ】

和室一面に敷き詰められた、1袋1円お菓子にわくわく！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼぶ¨̮🧸2y&3m💙(bob_2025a)さんの投稿したお写真です。子どものころ、駄菓子屋などでたくさんのお菓子を買って、わくわくした経験はありませんか？ぼぶさんは、実家から送られてきたという写真を公開。1袋1円のお菓子が、和室一面に敷き詰められた光景に爆笑したそう。子ども心がウズウズしてしまうお写真です。

投稿者・ぼぶ¨̮🧸2y&3m💙(bob_2025a)さんは、実家から送られてきたという写真を公開。1袋1円のお菓子が、和室一面に敷き詰められた光景に爆笑したそう。子ども心がウズウズしてしまうお写真がこちら。

©bob_2025a

実家から写真送られてきた、



1袋1円だったらしくて

爆笑してもうた🤣

なんでこういうの見つけるの上手なの？笑

パッと見てお菓子のミュージアムかと思いました！ズラッと種類別に並べられた光景は圧巻です。1袋1円なら、これだけあっても500円もいかないのが夢のようですね。どのようにして見つけたのかご教授願いたいくらい！



「大人買い」という言葉があるくらいですし、子どものころには夢のようだったことを大人になって楽しむことは素敵ですね。今ならできるかも、という昔できなかった夢はありますか？たくさんの、しかもお得なお菓子の写真に子どものような気持ちになれる投稿でした。

