11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCスプリント（ダ1000m）は、大井所属のファーンヒルが鮮やかな逃げ切りを決めた。2着には初ダート挑戦のママコチャが勢いよく迫ったものの惜しくも並びかけるまでには至らなかった。

1着 ファーンヒル

荒山勝徳調教師

「ファーンヒルを1からここまで、順調にホップステップジャンプまでいってくれて、うれしく思いますしびっくりもしています。間があったほうが、ファーンヒルに力が出せるということで、前走のアフターファイブが終わってから牧場のほうに放牧に出して、また体調をリフレッシュさせて、1か月前に帰郷をして最終調整を行なったという感じです。 やはり手早い馬もいますので、翼には出たところで決めればいいんじゃない？という話はしておりました。なんとか最後までしのいでくれっていう感じで見てたんですけど、ゴール入った瞬間はちょっとふわっとしましたね。本当に今年は、なんかすべてがうまくいっているような感じがするので、これを続けられるような、しっかりした厩舎に、今後もなっていかなきゃいけないなという思いはあります。きょうJBCスプリント、ファーンヒル勝つことができました、このあとはまたオーナーとも相談してたんですけれども、ここまで力がある馬なので、来年は海外も視野に入れながら考えていきたいなと思ってますので、まだそのときは応援よろしくお願いします」

11月3日、船橋10Rで行われたJBCスプリント（3歳上オープン・Jpn1・ダ1000m・1着賞金＝8000万円）は、笹川翼騎乗の5番人気、ファーンヒル（牡6・大井・荒山勝徳）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のママコチャ（牝6・栗東・池江泰寿）、3着に3番人気のサンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは0:58.8（稍重）。

2番人気で池添謙一騎乗、ドンフランキー（牡6・栗東・斉藤崇史）は、10着敗退。

JRAから移籍後3連勝で交流G1制覇

笹川翼騎乗の5番人気、ファーンヒルが鮮やかな逃げ切りを決めてJRA勢を撃破し、交流G1初制覇を飾った。同馬は2021年にJRAでデビュー、オープンまで上がったがその後は勝ち星がなく、今年の7月には地方へ移籍して重賞連勝と、能力の衰えを感じさせない走りを見せていた。ダート1000mでの適性も高く、このレースでも軽快なスピードで主導権を握ると、強豪を完封。素晴らしいスピードを見せつけた。

ファーンヒル 28戦7勝

（牡6・大井・荒山勝徳）

父：キンシャサノキセキ

母：ラブディラン

母父：ディラントーマス

馬主：カナヤマホールディングス

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 ファーンヒル 笹川翼

2着 ママコチャ 川田将雅

3着 サンライズアムール 松山弘平

4着 チカッパ 武豊

5着 クロジシジョー 戸崎圭太

6着 カジノフォンテン 張田昂

7着 コパノパサディナ 横山武史

8着 ザイデルバスト 本橋孝太

9着 マックス 御神本訓史

10着 ドンフランキー 池添謙一

11着 ギャルダル 本田正重

12着 エンテレケイア 吉原寛人

13着 シアージスト 矢野貴之

14着 テイエムスパーダ 松若風馬