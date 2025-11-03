BUDDiiS森愁斗＆鳴海唯「MISS KING / ミス・キング」“新婚”ショットに反響続出「可愛すぎ」「推せる」
【モデルプレス＝2025/11/03】女優ののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜）。ドラマ内で夫婦となった森愁斗と鳴海唯のオフショットに反響が集まっている。
【写真】森愁斗＆鳴海唯“結婚会見”ショット
ドラマ公式SNSでは、連日キャストのオフショットや撮影の舞台裏ムービーを公開。このたび、結城龍也演じる森と、早見由奈演じる鳴海のオフショットが公開されると、コメントが続々と寄せられ反響が集まっている。第5話でのん演じる国見飛鳥に対局で負けた由奈は女流棋士を引退し、婚約者で棋士の龍也と結婚。金屏風の前で「将棋婚」を報告する記者会見を行い、“結城夫婦”となった。
第5話配信後には、結婚会見の撮影で仲睦まじくピースするオフショットや、結城邸での撮影での楽しげなオフショットが公開。SNSには「スーツ姿かっこいい」「しゅーとくんと夫婦になれる世界線どこ？」「かわいすぎる〜」「笑顔最高」「推せる夫婦！」などコメントが寄せられている。
また、ABEMAドラマ公式YouTubeには、結城夫婦の2人のインタビュー映像を公開。「お互いの第一印象は？」という質問に対し、鳴海は「落ち着いているなあ」と話すと、森は「逆に落ち着いていたんですけど、うるさそうだなって…（笑）」と発言し、「審議ですね（笑）！？ 」とツッコむなど、仲睦まじいやりとりを交わした。他にも印象的な撮影シーンや、お互いの呼び方についての話も繰り広げている。
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
◆森愁斗＆鳴海唯、“夫婦”ショットに反響
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
