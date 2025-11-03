「えっ」縁を切った妊活仲間と再び遭遇…何が起きた？｜みんな私に配慮して【ママリ】
2年後、子どもたちが遊ぶ施設で妊活中連絡を取り合っていたアイコちゃんとばったり再開。気まずい関係の断ち切り方をしたので、どんな会話が繰り広げられるのでしょう。
2年の月日が経ち、｢ママー｣と呼ぶ声。この男の子は一体誰なのでしょうか。
楽しそうに遊ぶ親子。キリコさんと大志くんではなさそうですね。ボールが転がった先にいたのは?
ボールが転がった先はキリコさんと大志くんが遊んでいた場所。すると、驚いた様子でキリコさんの名前を呼びます。
アイコちゃんも子どもができたようですね。気まずい感じで連絡を取らなくなりましたが、今度こそ仲良くできるのでしょうか。
つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して
主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。
不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。
この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。
