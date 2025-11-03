都会から田舎への赴任「すぐ辞めちゃう？」心配された若手局員がお地蔵さんに救われた“心温まる”エピソード【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達している。そんな現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが『郵便屋が集めた奇談』だ。作者は、現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)。同僚たちが体験した話を漫画化していくうちに、送達ねこさんのもとには他局からも体験談が届くようになっていった。今回紹介するのは、東北の郵便局員・宮澤さんから届いた、少し不思議なエピソードだ。
東北にあるA局は、美しい山々の稜線を望み、優雅に流れる川をバイクで行き来する、のどかな田舎の郵便局だった。都会から若手の局員・スエ君が転勤してきたが、周りの同僚の心配をよそに、彼は田舎の風景を新鮮に感じた。「激エモ」「オニやべぇ」「最高かよ」と、地元の人たちが見向きもしない“日常”を満喫していた。
そんな彼の一番のお気に入りが、配達エリアに立っていたお地蔵さんだった。「マジ神」とリスペクトし、ツーショット写真を撮っては「神友」と呼んでいた。スエ君は周りの仕事仲間が引くほどのお地蔵さんの推し活をするのだが、その効果か、配達中に命を救われる出来事を体験。スエ君は「お地蔵さんのおかげ」と喜ぶのだった。このエピソードは、都会っ子の彼が赴任先の地方局で地元の人たちからも忘れられた存在のお地蔵さんに出会い、田舎に馴染んでいく素敵なエピソードとなっている。
■漫画が変えた局員の認識…「救い」となったお地蔵さん
本作『お地蔵さんと都会っ子』について、送達ねこさんに話を聞いた。この体験談は、東北の局から届いた話だ。「読者さんから感想と一緒に『自分も不思議なことがあって…』と届きます。漫画には会社で働く人の苦労や悩みも織り込んでいるので、話しやすく感じてくださるのかもしれません。スエ君の話を聞かせてくださった宮澤さんも、初めは漫画の感想をくださった方です」と、情報が集まる経路を明かした。
この体験談を漫画化して公開した後、A局から届いた後日談について、「スエ君がお地蔵さんに救われたことには宮澤さんは半信半疑だったが、漫画を読んで思うところがあったそうです」と語る。宮澤さんは、何もない田舎に配属された若手が辞めてしまうのではないかと心配していた。しかし、都会から来た若者にとって、お地蔵さんは楽しい田舎生活の友達として「救い」になってくれていた。「そう思って、今では宮澤さんもお供えをしているそうです」と、心境の変化を明かした。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。