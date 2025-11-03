サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

B-R サーティワン アイスクリームから、秋の味覚を詰め込んだ新作フレーバー「カラメルアップルパイ」が2025年11月1日（土）より期間限定で登場します。りんごの果肉をたっぷり使い、香ばしいアーモンドクリーム風味と組み合わせた贅沢な味わい。バターとシナモンがふんわり香る、まるで焼きたてのアップルパイを食べているような気分に♪秋のスイーツタイムを華やかに彩ります。

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」とは？

秋に旬を迎えるりんごを主役にした「カラメルアップルパイ」は、アップルパイ風味アイスクリームにまろやかなアーモンドクリーム風味をブレンドした新作フレーバー。

さらに、カラメルアップルリボンとシナモンクッキーを組み合わせることで、深みのある香ばしさと甘酸っぱさが絶妙にマッチ。

りんご果肉のシャキシャキとした食感もアクセントになり、一口ごとに“秋の幸せ”が広がります♡

ダブルで楽しむおすすめの組み合わせ

「カラメルアップルパイ」は、他のフレーバーと組み合わせることでさらに美味しさアップ！焼きたてアップルパイにバニラを添えたような「バニラ」フレーバーとの相性は抜群♪

また、ほろ苦い「ジャモカコーヒー」と合わせると、カフェスイーツのような上品な大人の味わいに。

レギュラーシングル（420円）にプラス90円でスモールダブルにできるので、ぜひこの季節限定の贅沢なペアリングを楽しんでみて。

秋限定の味わいを今だけ楽しもう♪

香ばしいアップルパイとカラメルのハーモニーが絶妙な「カラメルアップルパイ」は、秋限定の特別フレーバー。

販売は2025年11月1日（土）から、なくなり次第終了です。全国のサーティワン店舗で、テイクアウトでもイートインでも同一価格（税込420円）で楽しめます。

秋のスイーツ時間に“ときめき”を♡

りんごの甘酸っぱさとアーモンドの香ばしさが重なり合うサーティワンの新作「カラメルアップルパイ」は、秋のひとときを贅沢に演出してくれる一品。

バニラやコーヒーとのペアリングで、さらに奥深い味わいを楽しむのもおすすめです。秋風が心地よいこの季節、サーティワンで“ほっこり幸せなスイーツタイム”を過ごしてみませんか？