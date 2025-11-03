第3四半期の経済報告発表、鉄鋼業の利益総額前年同期比1．9倍増―中国

中国はこのほど、第3四半期の経済報告を発表しました。それによると、今年の第1〜3四半期（1〜9月）、鉄鋼業界の利益総額は前年同期比1．9倍増となり、輸出量も持続した伸びを示し、同9.2%増の累計8796万トンに達しました。各企業による高級鋼の継続した技術革新が、多様な応用シーンの需要を効果的に満たしています。

大手国有鉄鋼企業の河鋼グループ唐鋼公司技術センターの単慶林副主任は、「第3四半期までに、当社の高級鋼の比率は82％に達し、新製品の貢献率は35％を超えた。国内市場でシェアが着実に上昇するだけでなく、国際市場でも同様に優れたパフォーマンスを示し、ハイエンド製品の輸出量は前年比23％増加した」と述べました。

中国鉄鋼工業協会幹部の姜維氏は、「年初以来、中国の鉄鋼輸出は輸出先の多元化、品目の分散化という特徴を示している。ビレットの輸出量は前年同期比3倍に達し、ハイエンド製品の研究開発と製造が加速し続け、鉄鋼製品の品目構造がさらに最適化されている」と述べました。

中国鉄鋼工業協会によると、今年第3四半期までに、全国の鉄鋼企業の総エネルギー消費量は前年同期比0．54％減少し、合格した鋼製品1トン当たりの生産に必要なエネルギー総量は0．6％減少しました。

また同協会のデータによると、これまでに215社の鉄鋼企業がグリーン低炭素化改造を完了し、うち163社が約6億5300万トンの粗鋼生産能力において全プロセスでの超低排出への改造を完了したとのことです。（提供/CRI）