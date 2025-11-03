¡Öµ¤Ç÷¤È¼¹Ç°¤Îº¹¡×Á°²óÁ´¹ñÇÆ¼Ô¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëÊ¡²¬Âè°ì¤Î·ø¼éÊø¤»¤º¡¡Á´¹ñ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸·è°Õ¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ¡¡ÃË»Ò·è¾¡¥ê¡¼¥°¡¡Ê¡²¬Âè°ì80¡½70Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¹â¤µ¤Ç¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¸©Í½Áª¤ÎÀã¿«¤òµö¤·¤¿¡£ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤Ç÷¤È¼¹Ç°¤Îº¹¡£¼õ¤±¿È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï³°³Ñ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬ÉÔÈ¯¤Ç¡¢22¡½36¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¥µ¥ó¥È¥¹¡¦¥Þ¥Î¥¨¥ë¥Ï¥¸¥á¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤ÇÍ¥Àª¤È¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Þ¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤Ê¡²¬Âè°ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡¢16ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿ÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤â9ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÅß¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÏÅÏîµÎâ²»¡Ê¸½B¥ê¡¼¥°1Éô¡¦AÀéÍÕ¡Ë¤äÍ¯ÀîÍµÅÍ¡ÊÌÀÂç¡Ë¤é¤ò¼´¤Ë3Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£3Ç¯À¸¤Î¼çÎÏ¤ÏÈ´¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÇòÃ«¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢6·î¤ÎÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤ò²¼¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë