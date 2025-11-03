「霜降り明星」の粗品（32）が3日に自身のYouTubeチャンネルを更新。注目を集めた「千鳥」大悟（45）の「やめまーす」発言について胸中を探る場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「『酒のツマミになる話』年内で放送終了を発表」を取り上げた。

10月31日放送回で大悟は「ノブとも話し合った結果『酒のツマミになる話』やめまーす」と発表。24日放送回では出演者がハロウィンのコスプレをする予定であり、そこで大悟は「ダウンタウン」松本人志の仮装をしていたが、当日に急きょ内容が変更されていた。

この「やめまーす」という発言がネット上で注目を集めているが、粗品は「怒っているというよりは、どっちかっていうとやるせなくなったんじゃないかなって」とくみ取る。「松ちゃんの復帰場所を守るっていう目的があったけど“じゃあ無理やん、やっててもしゃあないわ”って。だから“やめまーす”なんですよ。怒るとかじゃないと思う」と私見を語っていた。