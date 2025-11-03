歌手の松山千春（69）が2日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り自身の考えを語った。

万博会場はパビリオンなどを解体して更地に戻し、大阪府と市は跡地をエンターテインメント空間として再開発する方針。隣接地では2030年秋に開業予定のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）の建設が進んでいる。

松山は「これがちょっとなかなか理解しづらいところでさあ…基本的に俺はカジノは日本に必要ないと思ってるから、日本人には向いたギャンブルではないと思うんだよな」と“カジノは日本向きではない”と私見を述べ、「アメリカとか外国の方が割り切ってやれるギャンブルじゃないか」と理由を明かす。

そして「カジノ入れてどうのこうのっていう戦略、しかも万博をやってたところだからなあ、そこへホテルだカジノだって、確かにあそこは人工で作った島だからいろいろな使い方があるのかもしれないけど、俺は個人的にカジノは反対なんですよ」と個人的意見と断ったうえでカジノに反対の立場を示した。

カジノの経済効果に期待する地元の声に理解を示しつつ、「大阪、吉村さんは知事か。知事が率先して“やるぞ、やるぞ”っていう話だからなかなか止められる方は出づらい部分があるんじゃないかと思いますが。もう一度冷静に考えてみる必要があるんじゃないかなと思います」と私見を述べた。