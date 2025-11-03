沢村一樹、反町隆史、山崎育三郎が、ゴルフ場で仲良くポーズをとる3ショット写真が公開。イケメン3人が揃った写真に、コメント欄は「なんてゴージャスなメンバー」「画面の力がすごすぎ」「全員イケメンすぎてしんどい」と盛り上がりを見せている。

■沢村、反町、山崎は同じ事務所に所属

沢村一樹、反町隆史、山崎育三郎は、同じ事務所に所属する俳優仲間。沢村は、過去にも反町とゴルフ場で撮られた2ショット写真をSNSに投稿しており、ゴルフ仲間と思われる。

沢村は、3ショット写真を、自身のインスタグラムに「全員白着てます・笑！」のコメントとともに投稿。申し合わせたように白で統一されたファッションに、コメント欄も「なんで、全員白」「イケおじは白着るんですね」と盛り上がりを見せている。

沢村、反町に比べて世代が下となる山崎も、同じ写真を自身のインスタグラムに投稿し「超スペシャルな時間でした！ 反町さん、沢村さんありがとうございました♪」とメッセージ。

なお、反町が座っているカートのシートカバーに「T. SORIMACHI」の文字が。「マイカートですか!?」「ソリマチシート」と、こちらも注目を集めている。