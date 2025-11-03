全国高校サッカー選手権県大会の決勝カードは九州文化と創成館に《長崎》
2日に行われた全国高校サッカー選手権県大会の準決勝。
創部以来初の決勝進出を目指す九州文化学園と、10年ぶりの優勝を狙う長崎南山が激突した第1試合。
試合は開始早々、九文がピッチを広く使ったパスワークから最後はFWの小島選手がゴールへ押し込み、九文が先制に成功します。
追う展開となった南山はその直後、副島選手のパスに反応したFW洲粼選手がシュートしますが、キーパー正面で同点とはなりません。
先制点で優位に進めた九文は15分に小島選手がこの日2得点目、
その後、小田選手も2ゴールを決め、九文が4点のリードで前半を折り返します。
攻撃の手を緩めない九文は後半8分、小島選手がハットトリックを達成。5対0と大勝し初の決勝進出を果たしました。
（九州文化学園 小島 祐杜選手（3年））
「歴史に残せて嬉しいなと思っているし、去年はここで悔しい思いをしたので今回はここでいい結果残して全国に絶対行きたい」
第2試合は、5年ぶりの王座奪還を目指す創成館と準々決勝で前回の優勝校、長崎総大附属を破り勢いに乗る海星との一戦。
試合は前半15分の創成館、右サイドから攻め込んだ平野選手がクロスをあげるとエースストライカー主計選手がゴールを決めます。
前半は1対0と創成館リードで折り返します。
追いつきたい海星は後半開始からFWの尾崎選手を投入。
すると後半10分ハーフウェーライン付近でボールを受けた尾崎選手が1人で持ち込みシュート。
見事なゴールで同点に追いつき、試合は延長戦に。
両チーム無得点のまま迎えた延長後半7分。
クロスのこぼれ球に反応した創成館のFW大内選手がシュート。
これが決勝点となり創成館が5年ぶりの頂点まであと1勝に迫りました。
（創成館 大内 隆之介選手（2年））
「きょうみたいな厳しい展開になるかもしれないが、自分たちがやってきたことは間違っていないと思うので、それを信じて絶対に勝ちにいく」
決勝戦は9日、長崎市のピーススタジアムで午後0時40分キックオフ。
NIBでは、午後0時35分から実況生中継でお伝えします。