ステージには、県内初となる鉄道ヒーローが登場。2026年３月に１５周年を迎える鹿児島の観光列車「指宿のたまて箱」をモチーフにした「いぶたマン」です。子どもたちは目を輝かせ夢中になっていました。記念撮影会には行列が。「いぶたマン」のグッズも早速人気を集めていました。子どもたち「悪役を倒して優しくするところがかっこよかった。ルールをしっかり守るところ(がかっ こよかった)。Q、みんなも鉄道のルールしっかり守ろうと思った？はい」イベントには制服の試着体験コーナーも設けられ、記念に写真を撮る姿がみられました。男の子「(着られて)うれしかった。(将来の夢は)運転手さん」「指宿のたまて箱」の出発式も行われました。アイドルグループ、ＨＫＴ４８の５人のメンバーが１日駅長に任命され、いぶたマンとともに参加しました。ＪＲ九州は、いぶたマンの誕生をきっかけに鹿児島の鉄道業界をさらに盛り上げていきたいとしています。いぶたマン「これからいぶたマンをよろしくな。白黒はっきりつけるぜ」