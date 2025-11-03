バーチャルシンガー・ヰ世界情緒の新曲「ラケナリアの夢」が、2026年1月より放送のTVアニメ『魔術師クノンは見えている』のオープニング主題歌に決定した。

ヰ世界情緒はシンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など、様々な表現手法で自らの世界を創り出す唯一無二のクリエイターとして2019年にKAMITSUBAKI STUDIOよりデビュー。同スタジオのバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーとしても活動し、アニメ『神椿市建設中。』や複数のゲーム作品への楽曲提供など活動の幅を広げ続けている。

新曲「ラケナリアの夢」はこれまで多くの楽曲を共に生み出してきた音楽クリエイター・香椎モイミと制作を行った作品。ヰ世界情緒ならではの繊細な感情表現と壮大なサウンドが融合し、心を揺さぶる一曲に仕上がっている。

Ⓒ南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会

TVアニメ『魔術師クノンは見えている』は、WEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始したファンタジー作品の映像化作品となる。盲目の少年・クノンが、“魔術で新たな目を作る”という前代未聞の挑戦を通して成長していく姿を描き、独自のテーマ性と発想力で話題を集め現在では書籍化・コミカライズ・アニメ化へと展開を広げている。(※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。)

◆ ◆ ◆

■ヰ世界情緒 全文コメント

ヰ世界情緒です。

このたび、TVアニメ『魔術師クノンは見えている』の主題歌を歌わせていただくことになりました。

「ラケナリアの夢」は、誰しもが内側に抱えるような沸々とした静かな闘志、迷いながらでも突き動かされる、そんな強さを描いた楽曲です。

厳しい環境下や逆境の中でも、決して希望から目を背けることなく、成長を止めないクノンに寄り添うように歌いました。

聴いてくださる皆さんの心の篝火を守り続ける、そんな楽曲になったらいいなと思っています。

ぜひアニメと合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆