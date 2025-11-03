阿部真央、2026年6月より全国ライブハウスツアーを開催
阿部真央が、2026年6月より全国9都市10公演を巡るツアー＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞の開催を発表した。
これは、11月3日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催した＜ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -＞のファイナル公演にて発表されたもの。
新たなツアーでは福岡・DRUM LOGOS公演を皮切りに、全国のライブハウスをバンドセットで巡り、7月19日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。中にはバンドを携えて訪れるのは久しぶりの都市や、ワンマンでは初となる恵比寿LIQUIDROOMでの公演も含まれている。チケットは11月3日20時よりファンクラブ会員1次先行がスタートした。
また、11月3日に開催された＜ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -＞のセットリストプレイリストも各配信サイトにて公開された。こちらもツアーの余韻と共に楽しんでほしい。
■阿部真央 ホールツアー2025 On My Way Home(2025.10.11-2025.11.03)セットリストプレイリスト
https://abemao.lnk.to/halltour_onmywayhome_setlist
◼︎ライブ情報
＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS
2026年6月7日（日） 熊本：B.9 V1
2026年6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM
2026年6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24
2026年6月26日（金） 宮城：仙台RENSA
2026年6月28日（日） 新潟：新潟LOTS
2026年7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL
2026年7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2026年7月11日（土） 大阪：なんばHatch
2026年7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
[特設サイト]
https://abemao.com/feature/Tour2026
[チケット料金]
1階全自由 7,700円（税込）
2階指定席 8,200円（税込）
※2階指定席は7月11日大阪公演・7月19日東京公演のみ販売対象です。
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要。
※別途ドリンク代が必要です。
[ファンクラブ会員1次先行受付]
受付期間：2025年11月3日(月・祝) 20:00 〜 2025年11月9日(日) 23:59
https://tixplus.jp/feature/abemao/tour2026/fc01-a329j/
＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home-＞
2025/11/22（土） 広島・BLUE LIVE 広島
2025/11/24（月・祝） 兵庫・神戸朝日ホール
2025/11/28（金） 宮城・仙台darwin
2025/11/30（日） 新潟・新潟LOTS
2025/12/3（水） 大分・DRUM Be-0
2025/12/4（木） 大分・DRUM Be-0
2025/12/6（土） 熊本・B.9 V1
2025/12/19（金） 東京・草月ホール
特設サイト：https://abemao.com/feature/AcousticTour2025
関連リンク
◆阿部真央 音源配信サイト一覧
◆阿部真央 オフィシャルサイト
◆阿部真央 オフィシャルX
◆阿部真央 オフィシャルInstagram
◆阿部真央 オフィシャルTikTok
◆阿部真央 オフィシャルYouTubeチャンネル