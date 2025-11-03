阿部真央が、2026年6月より全国9都市10公演を巡るツアー＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞の開催を発表した。

これは、11月3日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催した＜ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -＞のファイナル公演にて発表されたもの。

新たなツアーでは福岡・DRUM LOGOS公演を皮切りに、全国のライブハウスをバンドセットで巡り、7月19日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。中にはバンドを携えて訪れるのは久しぶりの都市や、ワンマンでは初となる恵比寿LIQUIDROOMでの公演も含まれている。チケットは11月3日20時よりファンクラブ会員1次先行がスタートした。

また、11月3日に開催された＜ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -＞のセットリストプレイリストも各配信サイトにて公開された。こちらもツアーの余韻と共に楽しんでほしい。

■阿部真央 ホールツアー2025 On My Way Home(2025.10.11-2025.11.03)セットリストプレイリスト

https://abemao.lnk.to/halltour_onmywayhome_setlist

◼︎ライブ情報 ＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞

2026年6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS

2026年6月7日（日） 熊本：B.9 V1

2026年6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM

2026年6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24

2026年6月26日（金） 宮城：仙台RENSA

2026年6月28日（日） 新潟：新潟LOTS

2026年7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL

2026年7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2026年7月11日（土） 大阪：なんばHatch

2026年7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO) [特設サイト]

https://abemao.com/feature/Tour2026 [チケット料金]

1階全自由 7,700円（税込）

2階指定席 8,200円（税込）

※2階指定席は7月11日大阪公演・7月19日東京公演のみ販売対象です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要。

※別途ドリンク代が必要です。 [ファンクラブ会員1次先行受付]

受付期間：2025年11月3日(月・祝) 20:00 〜 2025年11月9日(日) 23:59

https://tixplus.jp/feature/abemao/tour2026/fc01-a329j/ ＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home-＞

2025/11/22（土） 広島・BLUE LIVE 広島

2025/11/24（月・祝） 兵庫・神戸朝日ホール

2025/11/28（金） 宮城・仙台darwin

2025/11/30（日） 新潟・新潟LOTS

2025/12/3（水） 大分・DRUM Be-0

2025/12/4（木） 大分・DRUM Be-0

2025/12/6（土） 熊本・B.9 V1

2025/12/19（金） 東京・草月ホール

特設サイト：https://abemao.com/feature/AcousticTour2025