Age Factoryが主催する企画ライブシリーズ“twilight”が、2026年11月8日（日）に日本武道館にて開催されることが発表された。

“twilight”は2021年からスタートしたシリーズであり、普段のセットリストと異なり過去曲も多く組み入れたレアな構成の企画。前回2024年には、大雨の中で開催された日比谷野外大音楽堂公演が話題となった。

2年ぶりの開催となる今回は、舞台を野音から武道館へと移し、バンドにとって初の日本武道館ワンマンとして行われる。Age Factoryの過去と現在をつなぐ、特別な一夜となることは間違いない。

詳細な開演時間やチケット情報などは後日発表予定。

■＜Age Factory presents “twilight 2026″＞

2026年11月8日（日）日本武道館

※開演時間・チケット情報は後日発表