Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト aillyが、来年3月からソロ名義として初となるツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞の開催を発表した。

このツアーでは3月6日(金)の東京公演を皮切りに、全国4都市(東京・大阪・広島・愛知)を回る。さらに各地ゲストを招いての対バン形式で行われることも明らかになった。ゲストアーティストは後日発表となる。

先日には、自身が作詞を手掛けた楽曲にメロディを募集する”作曲コンペ”の開催も発表し、クリエイティブな活動の幅をますます広げているailly。彼女の動向を引き続きチェックしてほしい。

■＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞

2026年3月6日（金）東京・下北沢Shangri-La OPEN 18:30／START 19:00

2026年3月13日（金）大阪・梅田BANGBOO OPEN 18:30／START 19:00

2026年3月14日（土）広島・SIX ONE Live STAR OPEN 17:30／START 18:00

2026年4月4日（土）愛知・CLUB UPSET OPEN 17:30／START 18:00

オールスタンディング ￥4000（消費税込、ドリンク代別）

学割￥2000(要学生証)

ローチケ最速先行受付中！：https://l-tike.com/ailly/

チケット一般発売：12月20日 10:00予定

◾️1stデジタルシングル「Radiory」

2025年9月17日（水）リリース ◆収録曲

1.Radiory

2.Radiory -acoustic-

各配信サイト：https://lnk.to/ailly_radiory