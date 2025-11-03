3連休最終日の3日、道の駅などでは朝から大混雑となりました。秋が深まる中、近畿地方や東京地方では「木枯らし1号」が吹き、足場が崩れる事故も起きました。

■近畿地方や東京地方で「木枯らし1号」 鳥取では初冠雪も

東京・江東区の解体現場で3日、足場が崩れる事故がありました。解体現場の鉄パイプは折れ曲がり、周囲を覆うシートが垂れ下がっています。

警視庁などによると、近くに止まっていた車1台に倒れた鉄パイプ1本がぶつかったものの、ケガ人はいないということです。足場が崩れた原因とみられるのは、都内に吹き荒れた強風です。

東京都心では3日、最大瞬間風速17.7メートルの冷たい風が。気象庁は、近畿地方とともに東京地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。去年よりも4日早く訪れた冬の足音です。

鳥取県では初冠雪を記録。撮影者によりますと、1センチから2センチほど雪が積もっていたといいます。

■“食”を求めた行列 キーワードは「無料」

都内では、イチョウ並木がうっすら色づき、秋の深まりを感じさせる3連休最終日。各地で“食”を求めた行列ができていました。

3日午前10時半ごろ、横浜市の商業施設にできた行列。100メートル以上の行列を作る理由は…。

行列客「ここが一番いい。金かからなくて」

行列客「無料、すごくラッキー」

キーワードは「無料」です。物価高の中、魅力的な言葉。もらえるものは埼玉県のブランド和牛「武州和牛」の焼き肉です。特徴は、噛めば噛むほどあふれるうまみ。

――お味はいかがですか？

「めっちゃおいしい！」

「思いのほかいっぱい入ってますよ。やわらか〜い」

「どこ行ってもお金かかるし、タダでありがとうございます」

年金暮らしのお父さんも「おいしいな〜！まいったな」と話していました。

■千葉の道の駅には「激安」がウリの行列

「無料」がうれしい行列の他にも、「激安」がウリの行列も。

千葉県の道の駅は、開店前から定員オーバーになるほどの人気ぶり。行列の先にあったのは千葉の名産「落花生」の詰め放題。

参加料は88円、100円でおつりがくる、物価高の“救世主”です。袋からこぼれ落ちない分を持って帰れるとあって、袋の限界を超えた“積み上げ”が勝負の分かれ目。

543グラムの落花生を積み上げた女性は、はるばる石川県から参戦していました。

石川県から「めちゃくちゃお得。88円ですよ、100円でおつりきました」

大満足の価格に加え、千葉を選んだ別の理由も…。

石川県から「千葉はクマがいないと聞いている。家から5分くらいの所にクマ出る」

横浜からきた親子は、落花生の“取れ高”で対決。この勝負にかけるのは「ご褒美」と「男のプライド」。およそ30グラムの差をつけ父が勝利。威厳を保つことに成功しました。

■驚きの大きさ キャベツ1つで買い物かごがいっぱいに

特産品を求めた行列は北海道石狩市の直売所でも。開店すると、みなが台車を使い、袋に詰められた野菜を次々と乗せていきます。

詰められた数はもちろん、驚きなのは野菜の大きさ。キャベツ1つ入れるだけで買い物かごがいっぱいになるほど。

「すごいですね、カゴいっぱいになりましたね。去年より安い、半額ぐらい」

本格的な冬に備えて、大根や白菜、キャベツなど漬物野菜を購入する人が多くいました。

聞こえ始めた冬の足音。4日は全国的に気温が下がり、今季一番の冷え込みになるところもありそうです。