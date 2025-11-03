「寒いの苦手」な人へ！【ユニクロ】秋冬のスタメン♡「ぽかぽかパンツ」

本格的な寒さが近づく今、あたたかさとおしゃれを両立するアイテムをそろそろ備えておきたいところ。そこで今回は、機能素材を使用した【ユニクロ】のパンツにフォーカス。優秀なのは機能性だけでなく、すっきり美シルエットに穿けそうなのも魅力です。秋冬のスタメンとして活躍してくれるから、寒さが苦手な人もぜひチェックしてみて。

美シルエットなあったかパンツは冬の救世主に

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\3,990（税込）

「はいた瞬間の気持ち良さと暖かさを両立した」（公式サイトより）裏起毛素材を使用したストレートパンツ。ストレッチ性があって動きやすいうえに保温機能付きで、寒い日のお出かけで頼りになりそうです。ストンと落ちるワイドシルエットで、美脚見えを狙えるのも嬉しいポイント。カジュアルパンツながら、シャツなどクリーンなトップスとも合わせやすい一枚です。

防寒力に期待！ 冬のお出かけの相棒になりそう

【ユニクロ】「ヒートテックイージーパンツ」\4,990（税込）

ヒートテックのフリース素材を使用したイージーパンツ。吸湿発熱・保温機能によってあたたかさに期待でき、寒い日のお出かけが快適になりそう。2WAYストレッチ・撥水機能も付いた優秀さで、屋外で長時間過ごす日にも活躍してくれるかも。スポーティすぎず、大人コーデにも取り入れやすいデザインです。

