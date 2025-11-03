SHOW-WA、2025年は「SHOW-WAらしさをお届けできた1年だった」 2026年の目標も語る
SHOW-WAの青山隼、井筒雄太、塩田将己、寺田真二郎、向山毅、山本佳志が11月3日、都内で開催された「SHOW-WA カレンダーブック 2026」マスコミ会見に出席。今後の目標に武道館ワンマンライブを挙げた。
【写真】目標は武道館！ SHOW-WA、囲み取材会に登場
カレンダーの見どころを寺田は「北海道に夏に行ったんですけど、いろんな四季を表現できるカレンダーになったと思います」とコメント。「セクシーシーンがあったり、冬で着込んでロマンティックな世界観を出せたり、6人で温泉に入ったシーンなどもあります。いろんな姿を見せられたカレンダーです」とアピールした。
井筒は2025年を振り返り「僕たちにとって初めてのライブツアーや、ファンクラブツアーをやらせていただいて。ファンクラブツアーの中でパフォーマンス以外の部分をお見せしたいなと思いまして、ゲームの中で罰ゲームでたらい落としをやりました」としみじみ。ドリフターズが大好きだという向山は「ドリフターズさんの醍醐味がたらい落としのイメージがあったので、SHOW-WAでやりたいな、と。提案させていただきました。メンバーが快諾してくれて、予算をたらい落としの機材に全部注ぎ込んで作っていただいた」と語った。改めて井筒は「歌とかダンス以外にも、お笑いの部分でもSHOW-WAらしさをお届けできた1年だったのかなと思います」とかみしめた。
2026年に関して聞かれると、寺田は「さっそく1月7日に新曲を出させていただきます。『東京ジャンクション』という3枚目のシングルが出るんですけど、デビュー曲、セカンドシングルと徐々に売上が上がってきているので、その流れに乗って前回を超えて、2026年を代表する楽曲になったらいいなと思っています」と意気込み。塩田は「僕たちにとっては難易度も上がってきているんですけど、それを超えてこそ、壁を乗り越えてこそSHOW-WAだと思っていますので、これからもどんどんいろんな壁を乗り越えたいと思っています」と意気込んだ。
また、塩田は「先日ファーストツアーを完走したので、次はセカンドツアーをやりたいです！」と宣言。また、塩田は「どんどん大きい会場でやれるようにがんばりたいと思っていますし、すごく大きい目標なんですけど、絶対にいつか叶えたい目標があって」と切り出し「SHOW-WAでの武道館ワンマンライブ。これを叶えたいというのが、直近の大きな夢のひとつです」と目を輝かせた。
「SHOW-WA カレンダーブック 2026」は集英社より発売中。
