中田花奈は、1994年8月6日生まれで埼玉県出身。乃木坂46卒業後、タレント・プロ雀士として活躍中。麻雀カフェ「chun.」のオーナー・店長も務める。2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が発売中。最新情報はX（@nakada_official）、Instagram（nakadakana_official）等で発信している。

公開されたカットでは、青と白のコントラストが美しいビキニ姿で、白い肌と多幸感あふれる笑顔を見せている。またベッドの上では柔肌ヒップに白くすらっとした長脚を披露。湯船に浸かりながら、女性の美を表現した表情とまなざしでカメラをのぞく“まるで女神が降臨した！”と思わせるカットも。

さらに、本作ではさざなみに濡れる素肌を披露したカットも収録されており、さまざまな表情を見ることができる。

『SPA！デジタル写真集 中田花奈「神業ボディ」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：八杉直美

販売リンク：https://amzn.to/4nvNzcS

