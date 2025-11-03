◆プロボクシング▽東日本新人王決勝戦ライト級（６１・２キロ以下）５回戦 〇出畑力太郎（ＴＫＯ４回３分）劉 家瑋● （３日、後楽園ホール）

現役高校生の出畑力太郎（１８）＝マナベ＝が圧巻のボクシングで東日本新人王の頂点に立った。４勝（４ＫＯ）１分けと無敗の劉家瑋（リュー・チャーウェイ、３５）＝渡嘉敷＝と決勝を争い、初回から積極的にパンチを繰り出し、ロープに詰めたところで右フックで初ダウンを奪う。そして４回、右ストレートでダメージを与えからの連打で一気にフィニッシュ。若さを武器に躍動感のあるスタイルで無敗対決を制した。

全階級の選手の中から最も評価を得た選手に送られる最優秀選手賞（ＭＶＰ）も獲得。「ＫＯは狙っていなかったし、ＭＶＰをもらえるとも思っていなかった」と予想外のご褒美に自然と笑みがこぼれた。

筋金入りの格闘一家に育った。父・力也さんは空手の正道会館の師範代で、重量級の大会で優勝経験を持つ。６歳から父の下で空手を学び、高校１年からボクシングをスタートした。「空手をやっていたことで、上半身が強いというのはボクシングにもいきている」と、今でも週１回は空手の練習を継続している。その父は「格闘技は厳しい世界」と息子には好きな漫画家になることを望んだが、家にあった「あしたのジョー」のＤＶＤを見たことがきっかけでプロボクサーを目指すことになった。

本格的にボクシングを始めて３年にも満たないが、所属ジムの真部豊会長は「とにかく冷静。練習してきたことを試合で実行できる力がある」と高く評価する。通信制の高校を来年３月に卒業予定。その後は「ボクサー１本で。目標は大きく世界」と言葉に力を込める。大きな夢を実現するためにも、まずは目の前の全日本新人王（１２月２０日、後楽園ホール）に集中する。

戦績は出畑が５勝（４ＫＯ）、劉は４勝（４ＫＯ）１敗１分け。