３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、演歌歌手の天童よしみ（７１）が、同番組をいつも見ているという母・筆子さん（９２）と一緒に出演した。

黒柳徹子に「今の成功はお母様のおかげとおっしゃってるんですけど、ひとつは髪形ですって？」と問われると、天童は「後ろ姿になった時にうなじが大事だから見せようと。もともと、聖子ちゃんカットが大好きで、横にゆるいパーマをかけていたんですけど、母がアップにしなきゃダメ、運気も上がるからって」と返答。

歌手・松田聖子の“聖子ちゃんカット”から、現在のアップにまとめる髪形に変えたのが、母のアドバイスだったことを明かした。実際、現在の髪形にしてからヒット曲が出るなど、運気が上がったのだという。

２度の骨折で車いす生活になっても、リハビリを続け、つえで歩けるようになった筆子さん。出かける予定がなくても、毎朝、１時間ほどかけて、基礎から化粧をしているという。天童はそんな母の様子を見て「頃合いをみて、パンを焼いてます」と、現在も仲良く暮らす母との生活を語った。