ÌµÅÉÁõ¤òÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¡©¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ëÊÆ·³µ¡¤ÎÅÉÁõÊýË¡¤ò²òÀâ¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ä¡Û
¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Û
¥¤¥¿¥ì¥ê
¡Ö1/32 F-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ A/C¡×
¤É¡¼¤â¤´Ìµº»ÂÁ¤Ö¤ê¤Î¡ÖÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡×¤Ç¤¹¡£&GP¤¬GoodsPress Web¤Ø¤ÈÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤âÆâÍÆ¤ò°ì¿·¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤ê²ò¤ê¤ä¤¹¤¯ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ï¥¦¥Ä¡¼Åù¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Ê²þ¡Ë¡×¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡ÖÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Ê²þ¡Ë¡×Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÅÉÁõ¡É¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¤È¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ÅÉÁõ¡£¤½¤ì¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¡ÊÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶âÂ°¡Ë¤Î¼Á´¶ºÆ¸½¤ò¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ÃÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ¼ñÌ£»¨»ï¡¢ÌÏ·¿»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎºîÎãÀ½ºî¤ä¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÏ·¿¿Í¡£¥¿¥ß¥ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤ÏÅÉÁõ¤Ë¤¢¤ê¡ªÅÉÁõ¤È¤Ï¿§ÅÉ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Á´¶ºÆ¸½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ª
¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¤¢¤²¤ë³Ú¤·¤µ°Ê³°¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÉÁõ¤ÏÍðË½¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¥¥Ã¥È¤Î»Ø¼¨¤Ë±è¤Ã¤Æ»ØÄê¤Î¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÏÀºÅÙ¡¢´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¹Í¾ÚÌÌ¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤ÊÅÉÁõ»Ø¼¨¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Ó¥®¥Ê¡¼¥â¥Ç¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤âÃ£¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÅÉÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿§¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÎÎ©ÂÎÅÉ¤ê³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤¬À½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¹õ¤ÇÅÉ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤òÅÉ¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡¢¹õ¤¯ÅÉ¤ë¼ÂÊª¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤É¤ó¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±¤¸¹õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥à¡¢¹õ¤¤¼ù»é¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ê¤ó¤«¤â¹õ¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÓµ¤¤Î±ø¤ì¡¤Çá¤Î¹õ¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¹õ¤Î¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¹õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÈùÌ¯¤Ë¼Á´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸¹õ¤Ç¤â¿§Ä´¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¿¥¤¥ä¾ì¹ç¡¢Ç»¤¤¥°¥ì¡¼¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¹õ¤òÅÉ¤ë¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ä¤é¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶âÂ°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼°ì¿§¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥ß¡¢Å´¡¢Æ¼¡¢¥Á¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇºà¤ä¼Á´¶¤Î°ã¤¤¤ò¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤íÅÉÁõ¤Ï¡¢¿§¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤Ä¼Á´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Çº¤ßÂ¿¤¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤ÎºÆ¸½
ÂçÀïµ¡¤ä1960Ç¯Âå¤«¤é1970Ç¯Âå¤´¤í¤ÎÀïÆ®µ¡¡¢Çú·âµ¡¤ÎÈô¹Ôµ¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Îµ¡ÂÎ¡£ÌÂºÌÅÉÁõ¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¤ä¥¢¥ë¥ß¡¢¥Á¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÂ°ÁÇºà¤¬¥®¥é¥ê¤Èµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ëÅª¤Ë¤â¸«±É¤¨¤¬¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
ÌµÅÉÁõ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ëÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÃæ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ïµ¡ÂÎ¤ËÌÂºÌÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àï¶É¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¸å´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¡µ¡ÂÎ½ÅÎÌ¤ÎÄã¸º¤È¤«ÌÂºÌÅÉÁõ¤Î¼ê´Ö¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤ÆÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡ÖP-51¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡×¡ÖP-47¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥È¡×¡ÖP-38¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖB-17Çú·âµ¡¡×¤Ê¤É¥®¥é¥®¥éµ±¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë³¤·³µ¡¤ÏÀïÃæÀï¸å¤â±ö³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ëµ¡ÂÎ¤ÏÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤Î¡ÖF-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡£ÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æµ±¤¯µ¡ÂÎ¤Î¥¢¥ë¥ß¡¢¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¤Î¼Á´¶¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ®¤Ç¾Æ¤±¤¿¥Æ¡¼¥ë²ó¤ê¤Î³°ÈÄ¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ
¢¥¤³¤ì¤Ï¹â¹âÅÙµÏ¿ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¡ÖNF-104¡×¤À¤¬¡¢µ¡ÂÎÉ½ÌÌ¤¬Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Ù¥ë X-1¡×¤ÇÀ¤³¦½é¤Î²»Â®ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¤¥§¥¬¡¼
¢£ÅÉÁõ¤ÇÌµÅÉÁõ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡©
¤³¤¦¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Êµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ëÅª¤Ë¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Î¼Á´¶¤ÏÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÅÉÁõ¤Î¶âÂ°¤òÅÉÁõ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÌµÅÉÁõ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÆñÂê¤Ç¡¢ºÆ¸½¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥é¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÌÏ·¿ÍÑÅÉÎÁ¤Î¼ïÎà¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°¿§¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ä¿§¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÅÉ¤Ã¤¿¶ä¤Ç¤¢¤ê¶âÂ°´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£Çò¤ä¹õ¡¢Ãã¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌÀÅÙ¤È¿§Ä´¤òÊÑ¤¨¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò¼«ºî¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤´¤È¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¿§Ä´¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¶âÂ°´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¤ÎÈùÊ´Ëö¡Ê¾¦ÉÊÌ¾¡Ö¤³¤¹¤Ã¤Æ¶äsan¡×¡Ë¤òÅÉÉÛ¤¹¤ë¡¢Î¢¤Ë¸Ò¤¬ÉÕ¤¤¤¿Çö¤¤¥¢¥ë¥ßÇó¡Ê¾¦ÉÊÌ¾¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¡×¡Ë¤òÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¶âÂ°´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¼Ô¤â¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°´¶½Ð¤ë¤â¤Î¤ÎÄêÃåÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¾å¤«¤é¤ÎÅÉÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸å¼Ô¤Ï¥·¥ï¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ö¤³¤¹¤Ã¤Æ¶äsan¡×¡Ê1980±ß¡Ë¡¡¥Ä¥ä¤¢¤ê¤Î²¼ÃÏÅÉÁõÌÌ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëËâË¡¤Î¹õ¤¤Ê´¤ò½À¤é¤«¤ÊÉÛ¤äÃ¦»éÌÊ¤Ç¤³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥Ã¥Ä´¤Î¶âÂ°´É¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·ÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë¤ÈÅÉÉÛÌÌ¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¾å¤«¤éÅÉÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ
¢¥¥â¥Ç¥é¡¼¥º¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¡×¡Ê¢¨¸½ºß¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¡£Ãæ¸Å¤ÇÆþ¼ê¤Ï²ÄÇ½¡Ë¡¡Î¢Â¦¤Ë¸Ò¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¾õ¤Î¶ËÇö¶âÂ°Çó¡£ÅÉÁõ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¶âÂ°É½¸½¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¥·¥ï¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯°·¤¤¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿
¢£¥á¥¿¥ëÄ´ÅÉÎÁ¤Î¿Ê²½¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Î¼Á´¶
¶áÇ¯¡¢ÌÏ·¿ÍÑÅÉÎÁ¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ã¥«¡¼·Ï¡¢¿åÀ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·Ï¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î³Æ¼ïÅÉÎÁ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¶âÂ°´¶¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤ÊÅÉÁõ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤ÎÉáµÚ¤â¤½¤ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¡ÖF-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤òÀ½ºî
º£²óÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ì¥êÀ½¡Ö1/32 F-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ A/C¡×¡£55Ç¯ÄøÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Çä¾õÂÖ¤ÇÄ¹¤é¤¯Æþ¼êº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ì¥êÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥Ä¤«¤éºÆÈÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A/C·¿¤ÏÌµÅÉÁõ¤¬±Ç¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï6¼ïÎà¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ì¥ê
¡Ö1/32 ¥í¥Ã¥¡¼¥É F-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ A/C¡×¡Ê17600±ß¡Ë
¢£¡ÖF-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤Ï
1950Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè2À¤Âå¤Î¥Þ¥Ã¥Ï2µé¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄ¾·Â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Æ¹ÂÎ¤ËÃ»¤¤¶ë·Á¤Î¼çÍã¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¾åÃ¼¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¿åÊ¿ÈøÍã¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¼Ò¤Î¶¯ÎÏ¤ÊJ79·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ì´ðÅëºÜ¤·¡¢ Åö»þ¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
½éÈô¹Ô¤Ï1954Ç¯¡£¤½¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«Æ±ÌÁ¹ñ¤äÍ§¹¥¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢F-104¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ØºÇ¸å¤ÎÍ¿ÍÀïÆ®µ¡¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¡Ê»°É©¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¼«¤ÎÀ°È÷¸½¾ì¤Ç¤Ï¡È»°É©±ôÉ®¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢1986Ç¯¤Þ¤ÇËÉ¶õÇ¤Ì³¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¹ñÆâ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤ò´Þ¤á¤Æ230µ¡¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1960Ç¯Âå¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î¤Û¤«¡¢ÂèÆó¼¡¡¢Âè»°¼¡°õ¥ÑÀïÁèÅù¤Î¼ÂÀï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¶õ·³¤Îµ¡ÂÎ¤¬ÂàÌò¤¹¤ë2004Ç¯¤Þ¤ÇÈ¾À¤µªÅÏ¤ê³èÌö¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¡Ê¹Ò¶õÅÅ»Òµ¡´ï¡Ë¤Î³ÈÄ¥À¤ËË³¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤«¤é1969Ç¯¤ËÁ´µ¡ÂàÌò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Âµ¡¤Î¶ÀÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ò¤¤¤«¤ËÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤«
º£²ó¤ÏÅÉÁõ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤È¼Í½ÐºÂÀÊ¤Î¤ß¡¢¥ì¥¸¥óÀ½¤Î¥¨¥¸¥§¥¯¥È¥·¡¼¥È¤òÔú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Âµ¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î¤è¤¦¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä´¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤ëÌÏ·¿ÍÑÅÉÎÁ¡¢¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ã¥¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Mr.¥«¥é¡¼¡ÖMr.¥á¥¿¥ë¥«¥é¡¼2¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÅÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ã¥¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤À¤±¤ÇÅÉÁõ¤¹¤ë¤È´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥Ä´¤Ë¤Ê¤êµÕ¤Î°ÕÌ£¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Mr.¥«¥é¡¼¤Î¡ÖMr.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥à¥·¥ë¥Ð¡¼2¡Ë¡×¤ò20¡Á30¡ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¤Î¼Á´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥Ä¥ä¥¢¥ê¹õ¤Î¥µ¡¼¥Õ¥§¥¤¥µ¡¼¤Ç²¼ÃÏÅÉÁõ¡£¤½¤³¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥á¥Ã¥¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥Áç»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¡¢¼Âµ¡¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµ¡ÂÎ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤´¤È¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢Mr.¥«¥é¡¼¡ÖMr.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥¢¥ó2¤Ê¤É¤òÅ¬»þ¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¿§Ä´¤òÄ´À°¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ÇÅÉ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉÁõÌÌ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤ÎËÏÆþ¤ìÅÉÎÁ¤Ç·Ú¤¯¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¶ÀÌÌ¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤²¤Ï¡¢²¼ÃÏ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸¦¤®½ý¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¼þ¤ê¤Î·Ñ¤®ÌÜ½èÍý¤Ç¼ê¤³¤º¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ý¤¬¾Ã¤¨¤º¡¢·ë²Ì4²óÅÉÁõ¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¥ÅÉÁõ¸å¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤Ç¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¹¤®¤Ê¤¤»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¿µ¡ÂÎ¤Î³°ÈÄ¤òºÆ¸½
¢¥¥¨¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤é¸å¤í¤ÎÆ¹ÂÎ³°ÈÄ¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÇ®¤Ç¤ä¤äÃã¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬F-104¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä´¹ç¤·¤¿¾Æ¿§¤ÇÃú½Å¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë
¢¥¥¥Ã¥È¤Ï¸ÇÄêÉðÁõ¤ÎM61A 20mm¥Ð¥ë¥«¥óË¤¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥«¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¾õÂÖ¤ÇÀ½ºî
¢¥¥¨¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤â³«¾õÂÖ¤È¤·¤¿
¢¥¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤ÎF-104¤Ï·Þ·âÇ¤Ì³ÍÑ¤Ë¡¢¼çÍãÃ¼¤ËAIM-9¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏF-104¤ÏÂç·¿¤ÎÍãÃ¼ÁýÁå¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¥¼çµÓ¥«¥Ð¡¼¤Ï³«¤¤¤ÆµÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤ÏºÆ¤ÓÊÄ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò
¢¥¥¥Ã¥È¤Ï¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¸åÉô¤ÎÅÅ»ÒÊ¼Áõ¥Ù¥¤¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤Ï¸½ÍÑµ¡¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤²£³«¤¡Ê¼êÆ°¡ª¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Çº¤Þ¤·¤¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÈÅÉÁõ
ÅÉÁõ¤Î´¥Áç¸å¤Ë¥Ç¥«¡¼¥ëÄ¥¤ê¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ç¥«¡¼¥ëÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¥¯¥ê¥¢¡¼¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥³¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶äÅÉÎÁ¤Î¼Á´¶¤¬ÊÑ¼Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¼¤Ë¤è¤ëÅÉÁõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§º£²ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤ÎºÆ¸½¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÉÎÁ
¢¥¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¡ÖGP-07 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ã¥¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¡Ê1320±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥¥¬¥¤¥¢¥Î¡¼¥Ä¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥é¡¼ 121 ¥¹¥¿¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¡Ê385±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÖMr.¥«¥é¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥à¥·¥ë¥Ð¡¼2¡Ë¡×¡Ê352±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÖMr.¥«¥é¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥¢¥ó2¡Ë¡×¡Ê352±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÖMr.¥«¥é¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¡Ë¡×¡Ê352±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÖMr.¥«¥é¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹2¡Ë¡×¡Ê352±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢¥GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡ÖMr.¥«¥é¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ë¥Ð¡¼2¡Ë¡×¡Ê352±ß¡Ë¢¨¥é¥Ã¥«¡¼·Ï
¢£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ëÅÉÁõ¤Î¥¹¥¹¥á
º£²ó¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎF-104¤ò»È¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¡ÊÌµÅÉÁõ¶âÂ°¡Ë¤Îµ¡ÂÎ¤òÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß·³ÍÑµ¡¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥Ó¥¸¡ÊÄã»ëÇ§À¡ËÅÉÁõ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤¬¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÏ·¿±É¤¨¤¹¤ëÅÉÁõ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÉÁõ¤Ç¤Î¼Á´¶ºÆ¸½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥á¥Ã¥Ä´ÅÉÎÁ¤ä¥á¥¿¥ë¿§ºÆ¸½ÅÉÎÁ¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Ê¤é¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶äÅÉÁõ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤Æ¡ØÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Ù¼¡²ó¤Ï²¿¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡¡¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
>> ¡ÎÏ¢ºÜ¡ÏÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ
¡ãÀ½ºî¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¡ÖÀ¤³¦°ì½¹¤¤·³ÍÑµ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¬¥Í¥Ã¥È¤òÀ½ºî¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ã¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¬¥Í¥Ã¥È¡ä¡Û
¢¡2023Ç¯ºÇ¤âÏÃÂê¤ÎºÇ¿·¥¥Ã¥È¡¢¥¿¥ß¥ä¡ÖF-35B ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°II¡×¤òÀ½ºî¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-35B ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°II¡ä¡Û
¢¡²ÚÎï¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«³¤·³Èô¹ÔÅ¸¼¨¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤òF-4J¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¶¤ÇÀ½ºî¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-4J¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¶ ¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹»ÅÍÍ¡ä¡Û