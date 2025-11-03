アメリカの映画館にとって、今年のハロウィンはとても厳しい週末だった。10月31日～11月2日の北米映画市場の累計興行収入はわずか4900万ドルで、今年に入ってから最悪の成績。ハロウィンの週末としては、コロナ禍まっただなかの2020年を除き、過去31年間で最低の数字となった。

この結果には複数の要因があるとみられている。昨年の『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2024年）のように、ハロウィンの市場を引っ張る話題作・ヒット作をスタジオ各社が用意していなかったこと。ハロウィン当日が金曜日で、映画館が行動の選択肢に入りづらかったこと。翌日の土曜日にはMLBワールドシリーズの最終戦があり、これまた映画館への客足が遠のいたことだ。

週末ランキングの第1位は恋愛映画『Regretting You（原題）』。前週の初登場は第2位だったが、ハロウィン市場の混乱ゆえに思わぬ首位獲得となりそうだ。週末3日間の興行収入は810万ドルで、前週比マイナス40.8%と興行は堅実。製作費3000万ドルのところ、北米興収2753万ドル、世界興収5083万ドルと成果は決して悪くない。

本作は、『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024年）の原作者コリーン・フーヴァーによる同名小説の映画版。出演者はアリソン・ウィリアムズ、マッケナ・グレイス、デイヴ・フランコ、スコット・イーストウッドらで、若い女性客の心をつかんだ。

しかしながら、「首位獲得となりそう」という含みのある記述にせざるをえなかったのは、第2位に同じくランクアップした『ブラックフォン 2』が週末興収800万ドルと僅差だからだ。現在のデータはあくまでも速報値のため、データが確定した段階でランキングが入れ替わる可能性は高い。北米のアナリストやスタジオは、実際の首位は『ブラックフォン 2』だろうと予測しているのが現状だ。

イーサン・ホーク出演、スコット・デリクソン監督による『ブラックフォン 2』は、製作費3000万ドルに対し、北米興収6145万ドル、世界興収1億470万ドルというヒットとなった。ハロウィン興行全体を牽引するほどのパワーはないものの、ユニバーサル＆ブラムハウス作品としては『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』に良いバトンを渡すことになる。日本公開は11月21日。

全体としては低調の週末ながら、ランキングの並びは興味深い。第3位の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、前週の第1位からランクダウンし、週末興収は600万ドル。前週比マイナス66.7%という2週目の下落率は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のマイナス75.5%よりは低いものの下げ幅は大きい。日本製のアニメ映画は、やはり初週末にファンが集中する傾向があることが再び証明された。

第4位には、Netflix映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の再上映がランクイン。8月末にシング・アロング版の2日間限定上映が北米市場を席巻したことは記憶に新しいが、早くも再上映となった今回は、北米最大の映画館チェーンAMC TheatresがついにNetflix作品の上映に踏み切った。しかしながら、今回はNetflix側が前回ほど戦略的に取り組んでおらず、週末興収は530万ドルと事前の予想を下回った。

エマ・ストーン主演＆ヨルゴス・ランティモス監督最新作『Bugonia（原題）』は、公開2週目にして北米2043館という拡大上映を迎え、前週の第13位から第5位へ大幅ランクアップ。週末興収は480万ドル（前週比プラス576.2%）となった。

韓国映画『地球を守れ！』（2003年）のリメイクである本作は、ストーン演じるテック企業のCEOが、彼女の正体をエイリアンだと考える陰謀論者ふたりに誘拐されるブラックコメディ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア86%・観客スコア83%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B」評価と、強烈な作家性をそなえたランティモス作品としても支持率は高めだ。日本公開は未定。

第6位は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年の再上映で、週末興収は470万ドルという好成績で変わらぬ人気ぶりを示した。『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』はこれに敗れ、第7位にランクイン。週末興収は380万ドル、前週比はマイナス57.2%とやや大きめだ。北米興収1627万ドル・世界興収3057万ドルとあって、製作費5500万ドルの回収はまだ遠い。

10月の北米映画市場は月間興収4億2500万ドルで、1997年10月以来28年ぶりの低調（コロナ禍の2020年は除く）となった。ハロウィン興行の不況のみならず、『トロン：アレス』やドウェイン・ジョンソン主演『The Smashing Machine（原題）』などの不発、ワーナー・ブラザースが『モータルコンバット』（2021年）の続編映画『Mortal Kombat II（原題）』を2026年5月に延期したことが大きな影響を与えたと考えられている。

ちなみに1997年10月の月間興収は3億8500万ドルと、これまたかなり厳しい成績だが、当時公開されていたのは『ラストサマー』やモーガン・フリーマン主演『コレクター』、キアヌ・リーブス＆アル・パチーノ主演『ディアボロス/悪魔の扉』など。意外にも日本の映画ファンには比較的なじみ深いタイトルが並んでいたことになる。

【北米映画興行ランキング（10月31日～11月2日）】1.『Regretting You（原題）』（↑前週2位）810万ドル（-40.8%）／3425館（+32館）／累計2753万ドル／2週／パラマウント

2.『ブラックフォン 2』（↑前週3位）800万ドル（-38%）／3305館（-155館）／累計6145万ドル／3週／ユニバーサル

3.劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（↓前週1位）600万ドル（-66.7%）／3003館／累計3076万ドル／2週／ソニー

4.『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』再上映（初登場）530万ドル／2890館／累計2430万ドル／1週／Netflix

5.『Bugonia（原題）』（↑前週13位）480万ドル（+576.2%）／2043館（+2026館）／累計581万ドル／2週／Focus Features

6.『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年記念上映（初登場）470万ドル／2290館／累計470万ドル／1週／ユニバーサル

7.『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（↓前週4位）380万ドル（-57.2%）／3460館／累計1627万ドル／2週／20世紀スタジオ

8.『トロン：アレス』（↓前週5位）280万ドル（-43.1%）／2575館（-365館）／累計6789万ドル／4週／ディズニー

9.『Stitch Head（原題）』（初登場）210万ドル／2162館／累計249万ドル／初登場／Briarcliff Entertainment

10.『Good Fortune（原題）』（↓前週6位）140万ドル（-54.9%）／2150館（-840館）／累計1462万ドル／3週／ライオンズゲート

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年11月3日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）