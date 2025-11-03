元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代から所属チームの壁を超えて“師弟関係”にある巨人・坂本勇人内野手（36）について語った。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた流れで坂本についても聞かれた。

坂本の若手時代、スローイングに苦しむ姿を見かねた巨人の原辰徳監督（当時）から頼まれて合同自主トレーニングに受け入れた仲。名遊撃手から三塁手にコンバートされて両方でゴールデングラブ賞に輝いたという共通点もある。

「勇気出して、ヤクルトの選手（ばかり）がいる中で、来て。でも、ほぼほぼキャッチボールですね。僕が見た時に、坂本来るってなった時に。スローイングのミスが多いなぁっていうのがまず第一（印象）だったんですよ。ここを減らせば、かなりエラー数は減るなというのがあって。キャッチボールを凄く自身自身大事にしているんで。見た時にこれはちょっと…ひどいキャッチボールだったんですよ。完全に肩慣らしでやってるんで。僕はスローイングの練習だと思ってるんで。そこでキャッチボールの体の使い方ですね。体を横に回すんじゃなくてできるだけ縦に回すように。あれを習得すると、横の悪送球がなくなるんですよ。そうなると、360度あるなかでいうと、もうほとんどが消えるんで。高低だけになるんですよね。これは（ボールを手から）離す位置だけなんで。スローイングが収まらない選手っていうのは、360度悪送球の可能性があるのは、ほとんど体を横に振るんですよね。これを直さないとスローイングのミスっていうのは減らないよっていうところで、こういうキャッチボールをしてっていう説明をして」

そこから徐々に守備力をアップさせ、史上最高レベルの遊撃手まで昇りつめた坂本。

「でも、彼もね。凄いなって思ったのは」と宮本氏。「1年かけて、2年ぐらい過ぎて、やっと分かったって。それまでやり続けてたのが凄いなって思うんですよね。うまくいかないと、結構みんな自分のやり方に戻す人が多いなかで、やり切って、教えた次の年ぐらいですかね、完全にスローイングのミスが減ってきたんで。ある人から聞きましたけど“1年以上かかったけど、やっと分かりました”というふうなことを言ってたんで」と信念と継続性をもってスローイングの改善に取り組んだ若き坂本の努力に賛辞を送っていた。