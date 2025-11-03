¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡õÉðÃÎ³¤ÀÄ ½é¥¿¥Ã¥°¤Ç²÷¾¡¡ª¡¡°®¼êµñÈÝ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤È£Ë£Ï¡½£Ä£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤è¤ëà¥É¥ê¡¼¥à¥¿¥Ã¥°á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Ä£È½êÂ°¤Î£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤ÎÉðÃÎ¤Ï¡¢£¶·î¤Ë£Ä£Ä£Ô¤È·ÀÌó¡££¹·î¤Ë¾åÌîÍ¦´õ¡¢£Ô£ï¡½£ù¤ÈÆ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥Ã¥°½é·ëÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤ÈÉðÃÎ¤Ï¡¢ÀµÅÄÁÔ»Ë¡õÈõ¸ýÏÂÄç¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é£²¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¥Ï¢·È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÉðÃÎ¤ÏÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤Ê¤É·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¤À¤¬¡¢Èõ¸ý¤«¤é¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¼°¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡¢ÀµÅÄ¤«¤é£Ð£Ë¤ò¿©¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¥¿¥Ã¥°¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢ÃÝ²¼¤¬ÀµÅÄ¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÇÌÔ¹¶¡£ÉðÃÎ¤¬¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈõ¸ý¤òÍÞ¤¨¤ëÃæ¡¢ÃÝ²¼¤¬ÀµÅÄ¤Ë¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò·è¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÉðÃÎ¤ÏÃÝ²¼¤«¤é°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬±þ¤¸¤º¡£ÃÝ²¼¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¸å¡¢²ÖÆ»¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÃÝ²¼Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¿·¿Í¤ÎËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
à°®¼êµñÈÝá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢°®¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¨¤ëÆü¤¬¤¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃÝ²¼¤Ï¡ÖÉðÃÎÁª¼ê¤Ï»î¹çÁ°¤«¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÎÙ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇËÍ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¡ØÃÝ²¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÊ§¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£