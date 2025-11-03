¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û¿¼Àî¿¿Æó¤¬»Ë¾å51¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»2500¾¡¤òÃ£À®¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¿¼Àî¿¿Æó¡Ê£µ£±¡áº´²ì¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¥«¥Ã¥×¡×£´ÆüÌÜ£³£Ò¤Ç£±Ãå¤È¤Ê¤ê»Ë¾å£µ£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£²£µ£°£°¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£²£´£¹£·¾¡¤Ç¼ã¾¾Æþ¤ê¤·¤¿º£Àá¡¢£Ä¥é¥ó¥¯¤Î¹æµ¡¤ò°ú¤¤¤Æ¶ìÀï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ°È÷¡¢Ä´À°ÎÏ¤Çµ¡ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ËÀ®¸ù¡£½éÆü£³¡¢£²Ãå¤Î¤¢¤È£²ÆüÌÜ¤â£²Ãå¡££³ÆüÌÜ¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£±¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£´ÆüÌÜ£³£Ò¡¢Á°¤Å¤±£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²£Í¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤ÈÆÈÁö¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢£³Ï¢¾¡¤ÇµÇ°¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢µÇ°»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¿¼Àî¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö£²£µ£°£°¾¡¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ü¤Á¤Ü¤Á¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤¿¡£