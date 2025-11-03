鈴木ふみ奈“ベトナム水着”で美ボディ披露 写真集イベントでファンに感謝「きちんと伝わっていたのが何よりもうれしかった」
【モデルプレス＝2025/11/03】グラビアアイドル・女優の鈴木ふみ奈が2日、自身7冊目の写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』（発行：日之出出版 発売：マガジンハウス）の発売イベントをHMVエソラ池袋で開催した。
【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露
デビュー15周年の締めくくりにリリースした今作は全編、ベトナムのダナン、ホイアンで撮影。蓮の池やランタンが幻想的なナイトマーケットなど様々な魅力的な場所で、民族衣装のアオザイ姿や、鈴木本人もお気に入りという履いていないと錯覚するようなシースルーランジェリーなど、様々なドキッとする姿を披露した。
これまで数々の作品をリリースしてイベントを行ってきた鈴木だが、同所での開催は初めて。本人にとっても新鮮だったようで、「いつもと違う場所だったこともあってなのか、『初めてイベントに参加しました』という方がとても多く、思っていた以上に新しい出会いがありました。いつも応援してくださる方々や、海外から駆けつけてくださった方もいて、本当に幅広い層の方々が来てくださったのが印象的でした」と振り返った。
イベントには、スタイルが際立つ水着姿で登場。「ベトナムの国旗をイメージしています。本来は赤地に黄色い星が特徴なんですが、どうしても黄色い星のデザインがなくて……白い星になっちゃいました（笑）」と笑顔を見せた。
― ファンの方からはどんな感想が多かったですか？
鈴木：イベントでは「どんなカットが印象に残りましたか？」と皆さんに質問してみたんです。すると、思っていた以上に意見が分かれていて、どのページにも“推し”がありました。これは表現者として本当にうれしいことでした。1冊の中にさまざまな表情や空気感を込めた分、それぞれが異なる角度から共感してくださったんだと思います。どのカットにも反応があって、「このページが好き」「ここが印象的だった」と1人ひとりの感じ方を直接聞けたのが印象的でした。作品全体のバランスがとても良く仕上がったのかな？と感じました。撮影のときに大切にしていた“感情の幅”や“空気感の違い”が、きちんと伝わっていたのが何よりもうれしかったですね。
― 7冊目となる写真集『GRACE』のイベントを終えて、今のお気持ちは？
鈴木：『GRACE』のリリースイベントは、対面イベントが2回、オンラインイベントが1回と、これまで以上に充実した内容になりました。直接お会いできた方の笑顔や言葉からたくさんのエネルギーをいただきましたし、オンラインでは画面越しでも気持ちがしっかり伝わってきて、どちらも本当に幸せな時間でした。全国や海外からも多くの方が参加してくださって、距離を越えて一緒に作品を共有できたことがとても印象に残っています。
長く応援してくださっている方も、今回初めて参加してくださった方もいて、それぞれの形で“GRACE”を感じていただけたことが本当に嬉しかったです。全てのイベントを通して、ファンの皆さんの存在の温かさを改めて実感しました。この作品を通して多くの方とつながることができて、心から幸せな締めくくりになりました。
― 今日のイベント衣装のポイントを教えてください。
鈴木：今回の衣装は、ベトナムの国旗をイメージしています。本来は赤地に黄色い星が特徴なんですが、どうしても黄色い星のデザインがなくて……白い星になっちゃいました（笑）。
― 最後に一言お願いします。
鈴木：ページをめくるたびに、新しい“私”を感じてもらえたら嬉しいです。『GRACE』では、まるで一緒に旅をしているような感覚で、その時々の感情や空気、呼吸のような瞬間を写真に閉じ込めました。ページを開くたびに違う景色が広がって、見る人それぞれの心の中にも“旅の記憶”のようなものが残っていったら嬉しいです。長く手元に置いて、何度でも楽しんでもらえる1冊になっていたらと思います。
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月から、サブスク型プレミアムファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露
◆鈴木ふみ奈、ベトナムイメージの水着で登場
デビュー15周年の締めくくりにリリースした今作は全編、ベトナムのダナン、ホイアンで撮影。蓮の池やランタンが幻想的なナイトマーケットなど様々な魅力的な場所で、民族衣装のアオザイ姿や、鈴木本人もお気に入りという履いていないと錯覚するようなシースルーランジェリーなど、様々なドキッとする姿を披露した。
イベントには、スタイルが際立つ水着姿で登場。「ベトナムの国旗をイメージしています。本来は赤地に黄色い星が特徴なんですが、どうしても黄色い星のデザインがなくて……白い星になっちゃいました（笑）」と笑顔を見せた。
◆鈴木ふみ奈インタビュー
― ファンの方からはどんな感想が多かったですか？
鈴木：イベントでは「どんなカットが印象に残りましたか？」と皆さんに質問してみたんです。すると、思っていた以上に意見が分かれていて、どのページにも“推し”がありました。これは表現者として本当にうれしいことでした。1冊の中にさまざまな表情や空気感を込めた分、それぞれが異なる角度から共感してくださったんだと思います。どのカットにも反応があって、「このページが好き」「ここが印象的だった」と1人ひとりの感じ方を直接聞けたのが印象的でした。作品全体のバランスがとても良く仕上がったのかな？と感じました。撮影のときに大切にしていた“感情の幅”や“空気感の違い”が、きちんと伝わっていたのが何よりもうれしかったですね。
― 7冊目となる写真集『GRACE』のイベントを終えて、今のお気持ちは？
鈴木：『GRACE』のリリースイベントは、対面イベントが2回、オンラインイベントが1回と、これまで以上に充実した内容になりました。直接お会いできた方の笑顔や言葉からたくさんのエネルギーをいただきましたし、オンラインでは画面越しでも気持ちがしっかり伝わってきて、どちらも本当に幸せな時間でした。全国や海外からも多くの方が参加してくださって、距離を越えて一緒に作品を共有できたことがとても印象に残っています。
長く応援してくださっている方も、今回初めて参加してくださった方もいて、それぞれの形で“GRACE”を感じていただけたことが本当に嬉しかったです。全てのイベントを通して、ファンの皆さんの存在の温かさを改めて実感しました。この作品を通して多くの方とつながることができて、心から幸せな締めくくりになりました。
― 今日のイベント衣装のポイントを教えてください。
鈴木：今回の衣装は、ベトナムの国旗をイメージしています。本来は赤地に黄色い星が特徴なんですが、どうしても黄色い星のデザインがなくて……白い星になっちゃいました（笑）。
― 最後に一言お願いします。
鈴木：ページをめくるたびに、新しい“私”を感じてもらえたら嬉しいです。『GRACE』では、まるで一緒に旅をしているような感覚で、その時々の感情や空気、呼吸のような瞬間を写真に閉じ込めました。ページを開くたびに違う景色が広がって、見る人それぞれの心の中にも“旅の記憶”のようなものが残っていったら嬉しいです。長く手元に置いて、何度でも楽しんでもらえる1冊になっていたらと思います。
◆鈴木ふみ奈 （すずき・ふみな）プロフィール
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月から、サブスク型プレミアムファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】