大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた時津風一門の連合稽古が３日、福岡・志免町の時津風部屋宿舎で行われた。

幕内・霧島（音羽山）が申し合い稽古で、関取衆で最多の２１番取って１４勝７敗だった。若元春（荒汐）とは三番稽古（同じ相手と相撲を取る）のような形になり、「もう一丁！」と連続で６番取る場面もあった。「途中で足がバタバタして、久しぶりに熱くなった。３０番やろうと思っていた。でも力を抜いた相撲はほぼなく、力を出して取れた」と振り返った。

先場所前の調整に影響を及ばした右手首の状態については「問題ない。今日も頭から当たれたので、首も今のところは」と話した。ここまでは「先場所より稽古ができているので、今は少し体が筋肉痛。部屋で筋トレをしていて、筋肉痛は良いこと。固まっている体を稽古で治すしかない」と、好調さをうかがわせた。

先場所は６勝９敗で、九州場所は１月の初場所以来となる平幕陥落。「今は落ちたので、１場所で戻ることしか考えていない。そのためには稽古しかない」と言葉に力を込めた。